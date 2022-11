Este miércoles en la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque Alta Gracia Crece presentó un proyecto para declarar la Emergencia Hídrica, ante la faltante de agua en numerosos barrios de la ciudad. Como cada sesión, se produjeron varias idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición.

Este miércoles, el bloque Alta Gracia Crece presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia hídrica en la ciudad, ante la falta de agua en numerosos barrios de Alta Gracia la semana de temperaturas extremas, y de cara a la temporada estival.

Quien tuvo la palabra fue la concejala Amalia Vagni, quien comenzó haciendo un recuento histórico, a través de archivos de prensa, sobre la problemática en la ciudad. «Lo único que tuvieron los vecinos fue incertidumbre, y lo único que no tuvieron fue agua», expresó Vagni. «Lo que está faltando no es el agua, si no las obras de infraestructura», aseguró la concejala.

Luego de una larga defensa del proyecto, tomó la palabra el oficialista Iván Poletta, quien también utilizó la misma táctica de la oposición, trayendo sobre la mesa archivos de la intendencia de Mario Bonfigli. Poletta aseguró que durante la gestión se estaban realizando obras, aclarando que no eran obras tan conocidas. «El trabajo es, en la mayoría de los casos, silencioso. En otros casos es más notorio, debido a la envergadura de la obra, no es una cuestión de marketing, si no de intentar solucionar necesidades que hacen a la parte mas íntima y sensible de los vecinos», aclaró.

«Estamos haciendo, mientras nos criticaban nosotros seguíamos haciendo de manera silenciosa, pensando a futuro, pensando en los próximos 30 años de Alta Gracia. Si nosotros estuviéramos pensando en los próximos 4 años, habríamos hecho cosas que se noten más. Esto es el cierre de una problemática de 1912 de Alta Gracia. Esta gestión está dando soluciones, no es palabra, los invito a que vean las obras», sentenció Poletta.

«Tenemos un alto porcentaje de gente con agua en Alta Gracia, altísimo, muchísimo mejor que en comparación con el resto de la provincia, o distintas localidades, he buscado esa comparación», aseguró el edil oficialista.

Luego, tomó nuevamente la palabra Amalia Vagni, quien llevó una jarra de agua y una taza, y la llenó varias veces para ilustrar cuántos «mates cocido» rendía el bidón repartido por el municipio a una familia tipo.

«Hace falta recordarles que hace 11 años que gobiernan, es una burla a los vecinos de que se sigan excusando atrás de otros intendentes para levantar la gestión que están haciendo. Una de las marcas de la gestión de Marcos Torres será, sin lugar a dudas, la crisis de la emergencia hídrica. No es verdad que es por falta de agua, sequía o el crecimiento de la ciudad», arremetió Lucía Allende, del bloque Alta Gracia Crece, al tomar la palabra.

«Hicimos millones de obras, salgan a verlas. Dejen de golpearse el pecho cuando nunca hicieron nada. Gracias a Dios hace 11 años que estamos nosotros, porque nos pusimos a trabajar nosotros, no ellos. A la ciudad la pusimos de pie (…). No nos inviten a trabajar, sumensé porque este tren arrancó hace rato. Si no, no estorben, tenemos que seguir dándole cosas a la gente de la ciudad», arengó Poletta a la oposición.

«Te invito a abrir una canilla en un barrio de la ciudad», contestaba Vagni, elevando la voz.

El debate por el proyecto de ordenanza de la declaración de emergencia hídrica, llevó casi una hora y finalizó con la aprobación por mayoría, con las modificaciones propuestas por Ivan Poletta.