Será el próximo 10 de junio a partir de las 8 de la mañana. Todos los requisitos en esta nota.

En una acción en conjunto entre el Hospital Illia, la Fundación Banco de Sangre, el Rotary Alta Gracia y el Ministerio de Salud, el próximo lunes 10 de junio se realizará una jornada de donación de sangre en el Hospital Illia.

Bajo el lema «Ayudanos a ayudar», la colecta está abierta a la población en general.

Los requisitos para donar:

Tener entre 18 y 65 años

Concurrir con DNI

Pesar más de 50 kgs

Descansar bien previamente

No padecer problemas cardíacos ni respiratorios

No padecer enfermedades de transmisión por sangre

No poseer tatuajes, piercings, o algún tratamiento odontológico o cirugías de cualquier tipo en el último año

Recomendaciones previas a la donación:

Descanso de 8 hs

No es necesario estar en ayunas

Ingerir líquidos con azúcar (mate, té, gaseosa)

No ingerir grasas, ni lácteos ni derivados

No fumar

Por Consultas: 3547-508788