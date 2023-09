La medida dispuesta por la Secretaría de Transporte provincial tiene como objetivo reducir el uso de efectivo y agilizar el ingreso de los viajeros al colectivo. Para ello, desde julio se empezó a usar la tarjeta TIN.

Desde este viernes se elimina el cobro en efectivo a bordo de los colectivos interurbanos de Córdoba. En su lugar se utilizará la tarjeta Transporte Inteligente (TIN), modalidad que la Provincia habilitó en julio y que fueron entregándose en agosto con una carga inicial de mil pesos para cada usuario.

La medida dispuesta por la Secretaría de Transporte provincial tiene como objetivo reducir el uso de efectivo y agilizar el ingreso de los viajeros al colectivo.

«Teniendo en cuenta que ya dimos dos prórrogas para el uso de efectivo en las unidades, desde este viernes vamos a mantener la eliminación total del efectivo», advirtió el secretario de Transporte, Franco Mogetta, al culminar un período de prueba de la tarjeta.

Cómo funciona la TIN

* Para adquirir la tarjeta es necesario acercarse a las boleterías de los puntos de recarga, llevar DNI y otorgar algunos datos personales.

* La TIN tiene un código QR que al escanearlo arriba del colectivo el usuario sabrá cuál es su saldo y los últimos movimientos.

* La carga de dinero se puede realizar a través de aplicaciones de recarga virtual o en las boleterías de las empresas que adhirieron al sistema.

* Se puede tener salgo negativo de hasta 600 pesos.

Alternativas de compra

El funcionario provincial recalcó que los boletos para viajar en interurbanos «deberán comprarse con cualquiera de las alternativas virtuales que existen». En este sentido mencionó las compras tradicionales por boleterías o plataformas on line que pueden tener las diferentes empresas.

«Vamos a profundizar el proceso para que el efectivo desaparezca en las unidades», insistió Mogetta en diálogo con El Doce. «Es un primer paso que estamos dando, pero vamos a un camino de abrir mucho más el abanico de posibilidades con los celulares, códigos QR y billeteras virtuales. La idea es dar la mayor cantidad de alternativas al usuario», consignó.

Con respecto a las empresas que no cumplan la disposición, el secretario alertó: «Las que no se adecuen serán sancionadas, con la posibilidad de tener que dejar de operar en el sistema en tanto no se adecuen a esta política de pago virtual y eliminación del efectivo».

Fuente: eldoce.tv