Denuncian intento de estafa con un supuesto alquiler de una vivienda

Varios usuarios de redes sociales denuncian un intento de estafa con un hombre que simula estar alquilando una vivienda en calle Paraguay. La modalidad del engaño consiste en realizar una transferencia bancaria para señar el inmueble hasta que el dueño regrese de viaje y poder alquilarla.

En las últimas semanas, varios vecinos denuncian a través de las redes sociales una nueva modalidad de estafa. Atendiendo a la demanda de alquileres, un hombre ofrece un departamento sobre calle Paraguay, en excelentes condiciones, con pocos requisitos y un alquiler relativamente accesible.

El engaño entra en juego cuando el «dueño» alega que no se encuentra en la ciudad para mostrar el departamento y realizar los trámites correspondientes, por lo que pide una seña que va de los 30 a 50 mil pesos para poder garantizarle el inmueble al futuro inquilino.

«Cuando vi el anuncio en Facebook, me pareció una oportunidad una en un millón. Hablé con el tipo, pero cuando me dijo lo de la seña empecé a dudar. Consulté a varios amigos y familiares si era una nueva modalidad que se usaba para alquilar, pero todos me dijeron que no. Cuando le dije que no le iba a hacer la seña porque no correspondía, me bloqueó», narró Carolina, una de las vecinas que casi cae en la trampa, a Redacción Alta Gracia.

Pese a la cantidad de intentos de estafa con esta modalidad, aún no se han realizado denuncias formales a la justicia.