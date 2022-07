Denuncian inequidad a la hora del pago del pavimento

El concejal Marcelo Jean, de Alta Gracia Crece, dio una larga disertación sobre el pago que deberán abonar los frentistas de las arterias Alfonsín, Juan Pablo II y, particularmente, la Monseñor Roldán por el pavimento. «¿Qué justicia social existe, si nosotros pavimentamos un acceso a tres countries de la ciudad y no le hemos hecho una sola cuadra de pavimento a un barrio como La Perla?», arengó el edil.

En la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante, se llevó a cabo un álgido debate con respecto a la pavimentación del acceso norte de Alta Gracia, que involucran a las calles Alfonsín, Monseñor Roldán y Juan Pablo II.

La obra se efectuaría a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abonado en partes iguales por la municipalidad y la provincia. Los frentistas deberán abonar su parte, por lo que el municipio les otorgaría, además, un subsidio del 50%.

Luego de la lectura de Iván Poletta, del Bloque Hacemos por Córdoba, quien, en la lectura subrayó que «considerando una cuestión de equidad entre todos los vecinos de la ciudad, se entiende que los frentistas beneficiados abonen de la misma manera que el resto de los vecinos».

Finalizada la lectura de Poletta, tomó la palabra el concejal Marcelo Jean, del bloque opositor: «Siempre han pregonado la justicia social. No existe la justicia social, tenemos una obra que tenemos que pagar el 50%, el otro 50% lo paga la provincia. La Monseñor Roldán no es una calle de cualquier barrio, es un acceso directo al Potrerillo de Larreta. Pasa por el frente de dos countries: El Golf y El Anglo (…) Le damos facultad al intendente para que pueda subsidiar el 50% a la gente que vive en los dos countries»

Según el concejal del bloque Alta Gracia Crece, cada propietario de El Golf va a pagar $1300 sin subsidio y, en caso de otorgar un subsidio, pasaría a abonar una cuota de $666.

«Si realmente llamamos y queremos embanderarnos en la justicia social ¿Qué justicia social existe, si encima que nosotros pavimentamos un acceso a tres countries de la ciudad y no le hemos hecho una sola cuadra de pavimento a un barrio como La Perla? ¿Dónde esta la justicia social de cualquier vecino común que paga el pavimento jamás van a ver ustedes que vaya a pagar $666?», expresó Marcelo Jean.

Urreta, también en la mira de Jean

En su alocución dentro del recinto del Concejo, el concejal del bloque opositor, arremetió contra su par de Hacemos por Córdoba, el concejal – recientemente incorporado al cuerpo deliberante- Roberto Urreta. «Les voy a dar un ejemplo y me lo puede decir el concejal Urreta: si se ha declarado de utilidad pública y pago obligatorio cuando se hizo el acceso sur. Usted me puede decir si se declaró, ya que usted era parte de ese gobierno. ¿Sabe qué? Nunca se declaró. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una manzana en el acceso sur y nunca pagó un peso, todavía. El acceso sur es lo mismo que esto, declaramos de utilidad publica y pago obligatorio el acceso norte, y no el sur», arremetió Jean, ante la mirada perpleja del resto de los ediles.

No obstante, luego de su largo discurso sobre la pavimentación del acceso norte, Marcelo Jean finalizó que el proyecto debe ser «algo más superador» y que, en definitiva «no tengo nada en contra de los countries».