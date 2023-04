Según informó la Policía, el niño, que va a 1º grado y se encuentra dentro del espectro autista, tenía “una de sus mejillas de color rojizo”. El hecho se produjo en un colegio de barrio Yofre, en Córdoba.

Una madre denunció que una docente de un colegio de barrio Yofre de Córdoba le pegó a su hijo. El episodio habría ocurrido el miércoles a la mañana dentro de la institución educativa.

Según informó la Policía, el niño, que va a 1º grado y se encuentra dentro del espectro autista, tenía “una de sus mejillas de color rojizo”. La madre del menor contó que la maestra integradora la llamó para alertarla por una crisis que estaba teniendo su hijo y luego le informó de la agresión.

“Una vecina me llevó al colegio y lo encontré llorando. En ese momento me dijo: ‘Seño me pegó’, pero yo no lo escuché. Firmé la salida y nos fuimos de la escuela”, relató en diálogo con Mitre Córdoba. Y siguió: “Llegamos a casa, él seguía en crisis, por lo que le di una medicación. Está diagnosticado con autismo”.

Luego de 20 minutos la mujer recibió otra llamada de la maestra integradora: “Me contó que durante la clase la señorita del grado se bajó a atarle los cordones a un compañerito y mi hijo lo golpeó”.

“No sé si se sintió invadido. Entonces, la señorita se levantó y sin motivo alguno le metió una trompada en el pecho a mi nene”, comentó. Ante eso, siempre según la versión de la madre, la maestra integradora “quedó helada” y retiró al pequeño del aula.

Horas más tarde la madre fue citada a la escuela donde, dijo, le pidieron firmar un acta. “Yo les dije que no iba a firmar porque no era lo que pasó. Y menos firmaría en ausencia de la maestra integradora”, sostuvo.

Además, aseguró que la vicedirectora justificó el supuesto accionar de la maestra diciendo que se trató de “autodefensa”. “Mi hijo tiene seis años”, insistió.

Luego la directora habría dicho: “Cállense, porque la embarran”. Fue en ese momento cuando la mujer llamó a la Policía para hacer la denuncia. “Ningún niño, con o sin discapacidad, merece pasar por esto”, lamentó.

Medidas

El Ministerio de Educación está investigando la denuncia. Desde la cartera precisaron a ElDoce.tv que la docente fue apartada “para poder realizar la investigación administrativa correspondiente y recuperar clima institucional”.

A su vez, indicaron que tomaron conocimiento del caso el miércoles a última hora. “Van a trabajar en la escuela durante la mañana”, comentó sobre las medidas que tomaron.

