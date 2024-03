La mujer cuestionó las demoras en que los médicos decidieron hacer el testeo por dengue y estimó que si se le hubiera hecho la prueba a tiempo, su hija podría estar con vida. El doloroso relato del periplo que siguieron hasta que se produjo la muerte.

La provincia de Córdoba no sale de la conmoción por la muerte de Macarena Vigentta, la joven de 23 años que contrajo dengue en el final del embarazo y murió por hemorragia luego de dar a luz a su bebé.

El episodio ocurrió en el Hospital Iturraspe en San Francisco, aunque la familia es oriunda de Porteña, separadas por 40 kilómetros de distancia. En el dispensario de esta población Macarena hizo sus primeras consultas con un cuadro febril y de dolores intensos.

En diálogo con Radio Universidad, Laura García, la mamá de Macarena, relató con dolor lo ocurrido y acusó una posible responsabilidad de los médicos del dispensario, donde aseguran que la medicaron pero que se negaron a realizar los testeos por dengue.

“Si lo hubieran detectado a tiempo, creo que ella estaría hoy con vida”, dijo la mujer.

En la entrevista, García contó cómo fue esa agitada semana en la que aparecieron los primeros síntomas, acompañados con una fuerte fiebre de 40º, hasta el peor final. Sin embargo, reconoció que el embarazo estaba a término, por lo que cuando llegó a dar a luz (momento en que se complicó todo por un dengue hemorrágico) lo hacía en fechas previstas.

“Ella ya hacía una semana que iba al médico a decir que no estaba bien, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, tenía 40 de fiebre la primera vez que fue y no le hicieron el análisis correspondiente al dengue”, se quejó la mujer, al señalar que estas primeras consultas las hizo en el dispensario de Porteña.

Allí le aplicaron dipirona inyectable, la primera vez, y le indicaron reposo. Sin embargo, como el cuadro seguía, acompañado por la inminente llegada del parto, volvió a consultar y le practicaron estudios ginecológicos, per de nuevo no se le hizo el test de dengue, advirtió.

El cuadro seguía, junto con contracciones, e insiste en haber recibido una atención inadecuada en el mismo dispensario, donde no había ginecólogo para atenderla, pero que tampoco la derivaron al Hospital Iturraspe de San Francisco, como ella solicitó. “Yo pedí que la mandaran a San Francisco y me dijeron que no porque si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir”, insistió la mujer.

Entonces, una vez más, “yo les pregunté si no sería será dengue y ellos me dijeron que no, entonces le hicieron el hisopado del Covid y le dio negativo”, describió. Entonces volvieron a medicarla con buscapina y dipirona, relata la madre de la joven fallecida, y le volvieron a pedir tranquilidad y paciencia para que se superara el cuadro.

Es así que entre varias consultas médicas y un cuadro que no cesaba, finalmente la joven se descompuso, fue al dispensario y de allí la derivaron al hospital en San Francisco. “Ahí le hicieron el test y dio que era dengue”, dijo la madre insistiendo en la demora en que se pudo confirmar la enfermedad.

La joven quedó internada y los facultativos intentaron proceder a un parto normal, pero el cuadro los obligó a practicar una cesárea. El pequeño nació en buenas condiciones, pero luego un test confirmó que había contraído dengue.

Siguió internada y luego no superó una intervención para intentar revertir el cuadro hemorrágico que padecía y falleció. El pequeño por su parte sigue internado hasta que atraviese el cuadro de dengue.

La madre de la joven fallecida esperará ahora los resultados forenses para luego iniciar sus reclamos por lo ocurrido, dijo. Mientras, remarcó que su hija cursaba un embarazo normal y que antes no había tenido dengue y tampoco Covid.

Sobre el bebé aseguró que se encuentra en buenas condiciones y que esperan por el alta para poder llevarlo a su hogar.

