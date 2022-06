Córdoba: explotaron un artefacto por un desafío en TikTok

Cadena 3- Estudiantes de la escuela Juan Zorrilla de San Martín, de barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, armaron un artefacto casero con componentes químicos para que hiciera ruido y provocaron daños en las instalaciones.

Estudiantes del colegio Juan Zorrilla detonaron un artefacto explosivo como parte de un desafío de Tik Tok y provocaron daños en las instalaciones del baño de varones.

Tuvo que intervenir Bomberos y la Brigada de Explosivos. Daniel Heredia, subcomisario primero de Bomberos, dijo a Cadena 3 que el lunes a la mañana les avisaron que había humo en el baño y que escucharon una detonación.

«Se observó un humo blanco. Encontraron un envase de gaseosa de plástico y se observa un polvo blanco tipo granulado y materiales de mampostería y azulejos», detalló.

«Eso ya es materia de investigación, tanto como los elementos químicos utilizados para que provocara tal efecto», agregó.

La situación generó preocupación entre la comunidad educativa y los padres de los alumnos, aunque afortunadamente no pasó nada importante.

«Yo entiendo que es la primera vez que pasa en este colegio y están copiando algo que vieron en Tik Tok o redes a modo de broma», contó un padre que lleva a sus hijos a ese colegio.

Y reflexionó: «Si bien no pasó nada porque no hubo daños con personas o materiales no tiene que haber bromas o chistes y tomarse a la ligera, porque se pueden causar daños y no se pueden permitir este tipo de bromas».