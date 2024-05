Desde la Cooperativa Horizonte, que tras un comunicado confirmó su retirada de Alta Gracia, confirmaron que los aportes de los asociados están garantizados y se evaluará cada caso con un consejo administrativo.

La Cooperativa Horizonte, dedicada a la construcción de viviendas, anunció en un comunicado su retirada de Alta Gracia debido a exigencias impuestas por la Municipalidad para la habilitación de futuros desarrollos inmobiliarios. Esta decisión afecta dos loteos proyectados, Crucero de Horizonte y Horizonte 3, que requerirían obras públicas que la cooperativa considera fuera de su alcance técnico y financiero.

Según la Cooperativa, la Municipalidad de Alta Gracia solicitó que la cooperativa realice obras de infraestructura pública, incluyendo una planta potabilizadora de agua, sistemas de impulsión y de potabilización, para habilitar los nuevos barrios. Según la cooperativa, estas obras son responsabilidad del Estado y no pueden ser asumidas por ellos, ya que se dedican exclusivamente a la construcción de viviendas.

«En los dos barrios que ya hemos hecho, y que ya hemos entregado prácticamente la totalidad de las viviendas y la gente ya está viviendo, nunca nos habían pedido nada extra», sostuvo Rodolfo Pedrocca, Asesor de Cooperativa Horizonte, en diálogo con Redacción Alta Gracia.

En los dos barrios ya construidos y entregados por la cooperativa en Alta Gracia, que suman casi 300 viviendas, todas las infraestructuras como cloacas, alumbrado público, apertura de calles, plazas, red de agua y red eléctrica interna fueron financiadas por los socios de la cooperativa. Estas obras, una vez completadas, fueron transferidas al Estado, como en el resto de localidades donde se desarrolla el emprendimiento.

Consultado sobre algún precedente de que haya sucedido algo similar en otras regiones, Pedrocca manifestó que es la primera vez. «En Córdoba tenemos muchas veces rispideces, sea con EPEC, sea con Aguas Cordobesas, pero son obras que cuando hemos llegado al punto de una judicialización, la ley nos ha amparado», comentó.

«Nosotros no le podemos cargar a los socios de la cooperativa una obra pública que no nos corresponde hacer. Somos una cooperativa, no un negocio, y no podemos asumir el costo de obras públicas,» declaró Pedrocca.

Respecto a los lotes comercializados o a los planes de los adjudicatarios en la zona, el asesor fue tajante: «Ni un solo peso de los asociados está en riesgo. El consejo de administración de la Cooperativa irá evaluando en función de las necesidades de los socios, cuáles son las alternativas que le podemos brindar».