Con una fuerte crítica, se puso en funcionamiento el Consejo de Género

Con la participación de organizaciones sociales, políticas, de género e identidades diversas, además de funcionarios municipales se conformó el Consejo. La reconocida militante de la comunidad trans, Sol Natasha López cruzó al intentende Marcos Torres para que las politicas de género dejen de ser «propaganda de campaña» y se ejecuten programas inclusivos.

Luego del poco feliz paso del Consejo Municipal de la Mujer dentro de la órbita municipal, este miércoles finalmente se llevo a cabo una reunión ampliada para que la comunidad pueda participar del Consejo de Género de acuerdo a la ordenanza vigente.

El acto estuvo presidido por el intentende Marcos Torres, la viceintendenta Cristina Roca, la directora de Género y Equidad, Valeria Amateis, entre otros funcionarios.

Participaron también referentas y referentes de movimientos políticos, sociales quienes se presentaron con intenciones de aportar, desde su experiencia de trabajo en los terriotorios, para promover políticas inclusivas.

Tras los discursos de presentación de la ordenanza, los objetivos generales y la presentación de las distintas organizaciones, la referenta de Sol Natasha, quien junto a dos compañeras fueron las primeras en Alta Gracia que obtuvieron el DNI luego de la sanción de la ley de identidad de género, pidió al intendente Torres que este espacio realmente lleve la voz y las acciones urgentes que se necesitan en la ciudad y no quede como un «slogan» de campaña de cara al 2023.

Ni lerdo ni perezoso, el mandatario local le respondió a Sol «no es mi intención ni la del Ejecutivo generar controversias. No le tenemos miedo a las críticas, no somos perfectos pero trabajamos con mucha responsabilidad. Miro para adelante y me alegro que aquí haya muchos referentes de partidos políticos quienes van a plantear sus diferencias e ideas», dijo.

Sin embargo, Natasha reiteró con mayor vehemencia que durante todos estos años, mientras los funcionarios tienen sus necesidades básicas resueltas, la comunidad LGTBIQ+ no puede acceder ni a un mínimo cupo laboral, no hay políticas de promoción del empleo a la comunidad como tampoco el acceso a la salud en cuestiones específicas.