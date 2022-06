Altagraciense en Italia asesora a quienes quieran comenzar una nueva vida en Europa

La altagraciense, oriunda de Barrio Cámara, maneja una agencia de asesoramiento para realizar los trámites de ciudadanía italiana. «Todo lo que tiene que ver con asesorías es un servicio que yo ofrezco gratuitamente para que las personas sepan de qué se trata», explica Yanina Chiora, ex presidenta del Club Central de Barrio Liniers.

Yanina Chiora es una altagraciense que actualmente vive en Lecce, Italia. Como muchos otros argentinos, ha decidido continuar sus días en el extranjero, en busca de una mejor calidad de vida.

La altagraciense, oriunda de Barrio Cámara, maneja una agencia de asesoramiento para realizar los trámites de ciudadanía italiana. «Hay mucha gente que cobra por hacerlo. Todo lo que tiene que ver con asesorías es un servicio que yo ofrezco gratuitamente para que las personas sepan de qué se trata», aseguró Yanina Chiora en diálogo con Redacción Alta Gracia.

«Hay, lamentablemente, muchos argentinos interesados en irse del país, en poder progresar y salir adelante en otro lugar. Muchos somos descendientes de italianos y me contactan para venir a Italia a hacer la ciudadanía. No es para incentivarlos a irse, ni mucho menos, es que hay gente que no sabe por dónde arrancar», agrega.

Yanina hace un año y medio que decidió marcar su rumbo a un océano de distancia de Alta Gracia, donde aún vive su familia. Cabe destacar que en nuestra ciudad era la presidenta del Club Central de Barrio Liniers. Ahora lleva adelante una agencia llamada Asesoría Italia, en Lecce, destinando su vida diaria al asesoramiento respecto a la extranjería italiana. «Mucha gente me contacta para venir a hacer la ciudadanía, o poder hacerla desde allá desde el Consulado Argentino, algo que es muy difícil y caro», expresa.

Para asesoramiento: italiaasesorias@gmail.com / Foto: Yanina Chiora

Éxodo argentino

Diversos medios consultaron a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina (DNM) sobre el número de emigrantes, pero un vocero del organismo explicó que no podrían brindar esa cifra.

El portavoz señaló que el motivo era «proteger los datos personales» de los viajeros tras presuntos ingresos irregulares a la base de datos de Migraciones durante la gestión anterior, que aún se investigan.

Sin embargo, el sitio de noticias A24 publicó en octubre pasado estadísticas que obtuvo de la DNM a través de un pedido de acceso a la información pública, que indican que entre septiembre de 2020 y junio de 2021 casi 60.000 personas emigraron.

Eso equivale a unos 200 emigrantes por día.

La cifra corresponde a las personas que pusieron «mudanza» como motivo de viaje en su declaración jurada, previo a dejar el país.

No obstante, expertos señalan que el número de emigrantes podría ser mayor, ya que no todos los que planean irse de forma definitiva lo reconocen en sus documentos de viaje.

Fuente de este apartado: BBC.com