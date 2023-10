Lo confirmó su abogado defensor a Redacción Alta Gracia. Bruno Bressan, de 20 años, viajaba como acompañante en el vehículo junto a otro joven de la misma edad, quien fue imputado por homicidio culposo agravado. Mientras dure la investigación, el joven permanecerá en libertad porque se demostró que no hay indicios de que pueda entorpecer el avance de la causa.

En agosto, un trágico accidente de moto en la zona del monumento del General San Martín dejó como resultado el fallecimiento de Bruno Bressan, un joven de 20 años que viajaba como acompañante junto a otro joven de la misma edad.

Según los primeros informes brindados por la Departamental Santa María, el fatídico accidente ocurrió cuando los dos jóvenes perdieron el control de la moto, lo que resultó en una caída sobre el pavimento. El conductor sufrió heridas, fue hospitalizado y posteriormente, fue detenido y trasladado a un establecimiento penitenciario.

El conductor de la moto involucrado en el accidente fue imputado por homicidio culposo agravado, y en consecuencia, se encontraba bajo prisión preventiva. Según expresó su abogado defensor, Fernando Mansilla, en diálogo con Redacción Alta Gracia, el joven fue liberado en las últimas horas.

«La fiscalía no pudo acreditar la existencia de indicios concretos de peligrosidad procesal. No pudo demostrar que mi defendido, estando en libertad, pudiese entorpecer la investigación o pudiese no someterse al proceso cada vez que fuese convocado», manifestó el letrado.

Cabe destacar que, en primer momento, la fiscalía le había dictado la prisión preventiva ya que consideraba que el joven podría entorpecer la investigación al haberse ido del lugar del hecho en una primera instancia.

