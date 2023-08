El abogado defensor del joven que manejaba la moto donde falleció Bruno Bressan, dio detalles de la situación legal de su cliente, que se encuentra detenido. Adelantó que aguardan la declaración indagatoria y que contará absolutamente todo: cómo fueron los hechos y aclarará rumores y versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

El pasado sábado, Bruno Bressan (20) perdió la vida en un accidente de moto, ocurrido a la altura del monumento del General San Martín. Bruno viajaba como acompañante en una moto junto a otro joven de la misma edad.

Según el informe de la Departamental Santa María, los dos jóvenes perdieron el control del vehículo y cayeron sobre el pavimento. El conductor de la moto resultó herido y posteriormente fue detenido y trasladado a un establecimiento penitenciario. Las circunstancias exactas del accidente aún están siendo investigadas y la familia de Bruno está buscando testigos para esclarecer cómo fue el hecho.

El conductor de la moto, en tanto, fue imputado por homicidio culposo agravado y se encuentra detenido y esperando su declaración indagatoria. En una entrevista exclusiva de Redacción Alta Gracia, su abogado defensor, Fernando Gabriel Mansilla, reveló aspectos claves sobre el incidente y el estado emocional del imputado.

«Conmocionado y consternado»

«Mi defendido se encuentra totalmente conmocionado y consternado por toda esta situación, constantemente transmite su dolor por el fallecimiento de su amigo, Bruno. Personalmente, como su abogado he acudido en reiteradas ocasiones a visitarlo al establecimiento penitenciario en donde se encuentra detenido y no hubo un solo día en que no me haya transmitido su más profundo dolor, tanto por la perdida de su amigo como también por la familia de Bruno, a quien conocía y tenía una excelente relación desde hace tiempo», expresó el letrado a Redacción Alta Gracia.

Cabe destacar que las primeras informaciones que circularon por redes sociales y medios de comunicación locales, databan que el joven conductor se habría dado a la fuga luego del accidente, abandonando a Bruno. En ese sentido, Mansilla manifestó que, si bien aún no puede confirmar o no ese hecho, puesto que aún esperan la indagatoria, sí puede adelantar que «no es correcto, ni menos aún verdadero, afirmar hubo una decisión de huir por parte de mi cliente».

En esa línea, el letrado aseguró que el joven «contará absolutamente todo lo que sucedió ese día y, sin duda alguna, se van a esclarecer varias de las versiones que circulan en los distintos medios de comunicación. Es por ello que, además de su recupero de la libertad, esta defensa ha solicitado que se fije día y hora a los fines de que se le tome declaración indagatoria a mi defendido cuanto antes». El conductor de la moto, el día del accidente, fue hospitalizado debido a las lesiones que presentaba, y luego fue trasladado a un establecimiento penitenciario.

Sobre la camioneta de la Municipalidad

Un testigo del accidente reveló a este medio que, mientras esperaba el colectivo, vio cómo una camioneta de la Municipalidad se encontraba – sin luces, sin balizas y mal estacionada- bajando plantines en la rotonda del Monumento a San Martín cuando el joven motociclista perdió el control del vehículo y se produjo el deceso de Bruno.

«Desde la defensa pediremos los informes correspondientes a los fines de que el municipio de Alta Gracia aclare y brinde toda la información necesaria relacionada a la existencia de este vehículo que sería presuntamente de su patrimonio, como así también, detalles no solo de la personas a cargo de la conducción del vehículo sino también de las funciones y/o actividades que las mismas realizan. Esperamos que la municipalidad esté a la altura de las circunstancias, pero por sobre todo, que brinde la totalidad de la información y esté dispuesta a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de la verdad», adelantó Mansilla.

Búsqueda de testigos

La familia de Bruno Bressan comenzó esta semana una incansable búsqueda de testigos del accidente, usando como medio las redes sociales. Sus pedidos se han hecho virales dentro de la comunidad altagraciense.

Por su parte, el letrado aseguró que «el Ministerio Público Fiscal está trabajando en la receptación de estos testimonios, los cuales, son sumamente importantes para el esclarecimiento de la verdad de los hechos».