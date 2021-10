Carlos Caserio respaldó a Saieg y cuestionó a Mané Chiotti

El candidato a Senador Nacional, Carlos Caserio estuvo en Alta Gracia en una reunión con la militancia del Frente para Todos. En la misma, se notó la ausencia de la directora del Ansés, Mané Chiotti y otros referentes del espacio. El senador estuvo acompañado por Daniela Ferrari.

Carlos Caserio se presentó en la ciudad para mantener una reunión y responder algunas preguntas de la prensa acompañado de Daniela Ferrari. También estuvieron presentes otros referentes como Diego Heredia, Sebastían Gualda entre otros como así también se notó la ausencia de Mané Chiotti como titular del Anses y referente del espacio.

El candidato a senador nacional analizó el resultado de las PASO a nivel nacional y pronosticó una elección legislativa «complicada».

En cuanto a la realidad política del Frente de Todos en Alta Gracia y el Departamento Santa María, el alejamiento del legislador Walter Saieg cambió, de alguna manera, las estrategias de trabajo territorial.

«Walter (Saieg) vino a mi casa y me explicó la situación y que se sentía un poco desanimado. No hay problemas porque hacer política no es obligatorio, es una vocación. Le sugerí que sería bueno que lé de continuidad hasta el 14 de noviembre. Seguramente tuvo motivaciones personales por las que tomó esa decisión (de declararse presidente en éstas elecciones). No hay ningún enojo ni encono, uno hace política porque defiende ideas», dijo.

Por otra parte, ante la ausencia de Chiotti a la reunión Caserio se refirió a las declaraciones que ella realizó sobre la continuidad de militantes que acompañaron a Saieg y que deberían dejar el cargo. Claramente se refirió a Daniela Ferrari como titular del Pami.

«Creo que al apartarse Walter Saieg del Frente de Todos definitivamente, y más en medio de una contienda electoral, debería ser coherente no tener ya los beneficios y los distintos espacios que han ocupado a través de su vinculación con el Frente de Todos en el Gobierno Nacional en el territorio de Santa María. Todo el espacio de Saieg, que no va a aportar con militancia y convencimiento a la defensa de un proyecto nacional, deberían renunciar a los beneficios que ese acuerdo con el Gobierno Nacional les brindó”, dijo Chiotti al medio Resumen.

«Voy a dar una consideración personal- dijo Caserio sobre Chiotti- a ella no la conozco, no sé quién es. Viene del espacio político de la Cámpora que es parte del Frente de Todos y me pareció una apreciación muy apresurada de su parte salir a decir que si Saieg no trabajaba en el espacio nadie lo iba a hacer. Así no funciona esto. Es válido tener diferencias políticas, pero lo que no es válido es maltratar a los dirigentes que estaban con Walter con mucha voluntad y convicción», dijo el senador nacional.

Finalmente habló sobre la realidad de Córdoba donde aseguró que el gobernador Juan Schiaretti «está comprando dirigentes» y que recién ahora se declara abiertamente «opositor» al gobierno nacional.

En este sentido, dijo que el gobierno Nacional invierte mucho dinero en obras públicas en la provincia y que hay falla la «comunicación» ya que no se anuncian o difunden estas obras para el conocimiento de gran parte de la población.