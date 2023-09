Serán aceptadas hasta el 1º de octubre. No obstante, las recetas en papel ya emitidas y que no superen los 30 días, serán aceptadas en las farmacias prestadoras.

La Administración Provincial del Seguro de Salud, Apross, en el marco de la finalización de una nueva etapa de la digitalización de procesos, informa que las recetas físicas de papel dejarán de tener validez a partir del 1 de octubre próximo.

De esta manera, ya no serán válidas las recetas grises y amarillas correspondientes a los planes Ambulatorio y Especiales, respectivamente, y únicamente tendrán vigencia las prescripciones emitidas a través del sistema electrónico o de receta digital.

No obstante, sí, posterior al 1 de octubre, un afiliado o afiliada cuenta con recetas en papel de color amarillo o gris ya emitidas, y la emisión no supera los 30 días (es decir, no están vencidas), las mismas serán aceptadas por las farmacias prestadoras de Apross para la dispensa de medicamentos o insumos.

Es importante aclarar que, si bien las nuevas recetas deben ser emitidas de manera digital, una vez obtenidas, de ser necesario, la persona afiliada las podrá descargar e imprimir y presentar en la farmacia.

En abril de 2020, en el marco de un plan de contingencia para abordar la pandemia por coronavirus, Apross puso en funcionamiento un sistema de prescripción de receta digital para la población beneficiaria, vigente hasta la fecha; a lo que se sumó, en el presente 2023, la modalidad de receta electrónica, prescrita por los y las prestadores a través del Escritorio Médico Digital.

La actual gestión de Apross articula su proyecto institucional en tres grandes ejes; siendo uno de ellos el de la transformación digital, buscando la implementación de nuevas herramientas digitales, con el objetivo de simplificar trámites, agilizar el acceso, contar con información actualizada para la toma de decisiones y mejorar el registro y la fiscalización.