Héctor Suárez comenzó a hacer rodar su camioneta que funciona a base de aceite vegetal en desuso en Anisacate. Lamentablemente, el vehículo fue robado. «Es muy identificable, tiene logos de reciclado por todos lados», señaló el dueño.

Héctor Suárez, un cordobés de 45 años, denunció el robo de su camioneta Fiat Ducato el martes por la noche en Córdoba. Este vehículo, modificado para funcionar con aceite vegetal en desuso, era parte de su proyecto ambiental «Conciencia circular». Suárez había apostado por transformar el mundo desde el cuidado ambiental y había invertido sus ahorros en la compra y modificación de la camioneta.

«Habíamos apostado a transformar el mundo desde el cuidado ambiental», expresó Suárez en una entrevista televisiva, indignado. Según relató, hizo la denuncia ante la Policía, pero hasta ahora no ha tenido éxito en recuperar el vehículo. «Es muy identificable, tiene logos de reciclado por todos lados», señaló.

«Dejé la camioneta, cuando salí a la media hora la camioneta no estaba más. Desde anoche que no aparece. No hay datos, no hemos podido dar con una cámara. La Policía dijo que iba a ponerse de cabeza a buscarla, y no vi ni a la camioneta, ni a la policía. Esto habla de un desamparo, es un proyecto que se ha hecho a pulmón con el proyecto de cambiar la realidad. Esta camioneta es un proyecto de vida, de nuevas vidas en un contexto social complicado», señaló.

El proyecto “Conciencia circular” incluye la reutilización de un vehículo de 30 años que todavía funciona bien. La camioneta lleva inscriptos varios mensajes como “Hagamos circular la conciencia circular” y “vehículo experimental impulsado con residuo de aceite vegetal”. Además, su interior está equipado con piezas recicladas, convirtiéndola en un «motorhome circular».

La camioneta también cuenta con un “cine móvil” armado con una pantalla en desuso, un proyector y sonido para mostrar videos ambientales.