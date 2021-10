Anisacate: Nuevo Sistema de Provisión Agua Potable

«La obra Comprende: 3 Cisternas de 400m³.1 Obra de Toma Subálvea, con pozo para bombeo. Más de 4000 metros de Red troncal y accesorios necesarios. Energizar la obra de toma y cisternas», anunciaron en la página web de la municipalidad de Anisacate.



Ubicaciones/recorrido:

1 Cisterna en la Plaza de San José.

1 Cisterna ubicada en un lote (Av. Patay esq. Mistol) del barrio de Villa Río (se sacó de la plaza de Villa Río,

por pedido de los vecinos del sector –reunión año 2020-).

1 Cisterna en la Plaza de Valle de Alta Gracia.

1 Obra de toma ubicada en el río Anisacate al sur de la Plaza de la Vaquita.

El recorrido principal se realizará por la Calle Comechingones, una parte por la Avenida Los Naranjos y

calles de acceso necesarias para llegar a las cisternas y a la obra de toma.



Detalle técnicos:

Cisternas de 400 m³, con sistema de cloración y casillas de bombas, alambrado perimetral e iluminación. Obra de toma subálvea con un pozo y bomba sumergible (con la potencia para que abastezca la cañería de y hasta la plaza de Valle de Alta Gracia). Red troncal con más de 4000 metros de cañería “enterrada” de distintos diámetros en función de la necesidad.



700 metros de tendido eléctrico.



Particularidades:

La obra cuenta con la aprobación del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), del Aprhi (Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba) y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.



El Análisis, Estudio, Proyecto, Tramitación y las Gestiones, fueron un trabajo que demandó varios años, hasta que finalmente se pudo conseguir la financiación del Gobierno Nacional. El presente Proyecto es el de mayor monto de las obras del Programa Argentina Hace (>$100.000.000,00). Es una obra que cuenta con proceso licitatorio y que fue incluida en el presupuesto 2021, en octubre del año pasado, con un monto bastante inferior al actual, es decir que fue actualizado por el Gobierno Nacional y no fue dividido en 2 o 3 partes dada la demostrada necesidad de la zona y su complementación (toma-cisternas). La Red troncal, “sólo” alimenta a las cisternas, No pudiendo realizar conexiones domiciliarias desde la misma. Las conexiones domiciliarias tendrán su cañería independiente de esta obra y no forman parte de la misma. Tal es el caso, que la Municipalidad viene realizando tendido de cañería en los barrios Villa Río

y Valle de Alta Gracia, prosiguiendo antes de fin de año al inicio de tendido en el barrio San José. No se toca/modifica el canal/acequia.



Las especies arbóreas extraídas casi en su totalidad NO fueron nativas, y se prevé plantar arbolado nativo, en su reemplazo, antes de fin de año. Se realzaron correcciones de trazado y re-ubicación de las cisternas para minimizar el impacto del mismo.