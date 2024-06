La decisión fue tomada por parte de los afiliados al gremio de ATE y Sitramag. Las retenciones de tareas serán durante tres días en diferentes horarios.

La situación laboral de los trabajadores municipales de la localidad de Anisacate sigue siendo problemática desde la asunción de la intendenta Natalia Contini.

«Los aumentos excesivos de la obra social más los servicios y impuestos del municipio que pagamos como vecinos y, al no tener aumentos, no solo nos estancó el sueldo si no que además hemos perdido poder adquisitivo», dijo a Redacción Alta Gracia Rodrigo Peralta delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) referente del Valle de Paravachasca.

Además de esta situación la falta de ropa de trabajo del mes de marzo incrementaron los motivos del reclamo de los trabajadores.

Por ello, anunciaron que la retención de tareas serán con el siguiente cronograma:

Lunes 3 de junio: 4 horas de retención.

Martes 4 de junio: 5 horas de retención

Miércoles 5: 6 horas de retención de tareas.

Jueves 6: asamblea a partir de las 7 de la mañana.