La Bolsa porteña retrocedió 1,8% y se alejó del máximo de US$1500; el blue se mantuvo estático a $1245 y las cotizaciones financieras subieron hasta $7

Este lunes, las acciones argentinas y los bonos soberanos arrancaron la semana teñidos de rojo, una tendencia que arrastran desde el viernes pasado. En parte, analistas mencionan que el discurso del presidente Javier Milei en Wall Street no ayudó al clima financiero, luego de que reiterara que el cepo cambiario se levantará cuando la tasa de inflación sea del 0% mensual. Otro tanto fue causado por un día negativo para los mercados emergentes por toma de ganancias y una resolución oficial que habilita a que se realice un canje de deuda —en pesos o dólares— sin pasar por el Congreso.

Ante ese combo de noticias, en la primera rueda de la semana la Bolsa porteña cayó 1,79% y cotizó en 1.790.228 unidades, valor que al ajustar por el dólar contado con liquidación fueron US$1459. En el panel principal, conformado por las compañías que mueven el mayor volumen de operaciones, las bajas más marcadas se observaron en las acciones de Loma Negra (-4,6%), Mirgor (-3,07%) y Banco Macro (-2,65%).

Esta misma tendencia se registró entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Loma Negra retrocedieron 3,6%, seguidos por YPF (-3,2%), Pampa Energía (-3,1%), Banco Macro (-2,9%) y Corporación América (-2,4%).

“El mercado viene de casi dos meses (desde el lunes negro 5 de agosto) de fuertes subas, por lo que no debería extrañar un descanso en estos días. Estas alzas generaron un contexto un poco débil para la Argentina y, en ese escenario, el discurso de Milei sobre la salida del cepo cambiario cuando la inflación sea cero pudo haber caído un poco mal. Pero no es una noticia nueva. Esa definición ya la dijo en otras ocasiones, pero es esa falta de novedades lo que puede que justifique que no siga volando la Argentina”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA.

Los números en rojo también se observaron en la mayoría de los bonos soberanos de deuda, por segunda rueda consecutiva, luego de que el Gobierno se autohabilitara por vía de un decreto modificatorio a realizar canje de títulos de deuda sin cumplir los requisitos fijados por la Ley de Administración Financiera ni pasar por el Congreso. En ese contexto, los Bonares cayeron hasta 1,43% en el exterior (AL29D) y los Globales, hasta 1,55% (GD29D). Sin embargo, el riesgo país cedió ocho unidades y terminó el día en los 1311 puntos básicos (-0,61%).

“En el arranque de la semana, la deuda soberana en dólares extiende la leve tónica bajista del viernes. Esto sucede en línea con bonos emergentes/frontera. Cabe preguntarnos, ¿podrán los Globales hilvanar otra semana de liderazgo?, ¿o los máximos del año podrían ser aprovechados como toma de ganancias? Aguardaremos a la evolución de las jornadas para observar su desempeño, en lo que sería la última semana para acceder al blanqueo de efectivo sin pagar penalidad. En línea con lo que podría dar un aire optimista, Milei ratificó en Wall Street los principales pilares que orientan su gestión libertaria, con especial énfasis en la política económica: el ‘inquebrantable’ compromiso con el déficit cero”, agregaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Durante su discurso en la Bolsa de Nueva York, el mandatario dijo que va a “liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero”, un requisito que ya había mencionado en los últimos meses y que aleja el fin de las restricciones cambiarias de la agenda inmediata. Además, sugirió que el Banco Central no convalidará una devaluación, al indicar que apuntan a cerrar la brecha “del paralelo al oficial”. Hoy, el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $966.

“¿Prioriza el Gobierno levantar el cepo y unificar el tipo cambiario de manera ‘sorpresiva’ o esperará hasta después de las elecciones como viene señalizando desde hace un tiempo? El timing y la forma de la remoción de las restricciones cambiarias del cepo son relevantes en términos macro y de estrategia de mercado. El Gobierno apuesta a un escenario en el que la brecha cierra de arriba hacia abajo, es decir, sin salto del tipo de cambio oficial, aunque señaliza que para eliminar las restricciones se deben cumplir una serie de requisitos que fueron incrementándose en los últimos meses”, añadieron desde Consultatio Plus.

Sin embargo, desde la sociedad de bolsa recordaron que la semana pasada se flexibilizaron ciertas restricciones cambiarias, como la posibilidad de comprar dólares financieros si el inversor tiene tomada una caución o pases en moneda dura. “La falta de correspondencia entre la narrativa oficial y los hechos es completamente lógica: las devaluaciones no se anuncian”, completaron.

Por otro lado, este lunes tipos de cambio financieros registraron algunas subas. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1204,57, unos $4,5 más que el viernes (+0,37%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día a $1227,16, un avance diario de $7,5 (+0,6%).

En tanto, el dólar blue se negoció a $1245 en las cuevas y arbolitos que opera en el microcentro porteño, sin cambios con respecto al viernes último. Estos valores nominales no se observaban desde finales de mayo.

Fuente: La Nación.