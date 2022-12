Este miércoles se hicieron presentes – durante la Audiencia Pública para el tratamiento de Presupuesto y Tarifaria 2023 – numerosos vecinos de la calle Balbín que, según expresaron, hace 13 años que esperan la obra.

«Estamos reclamando el asfalto que está pagado hace 13 años, en calle Balbín y una cuadra de Italia. Peregrinamos durante todos los años, con todos los gobiernos que han pasado. Siempre nos dicen que se lo pagamos a otra gestión, que no hay fondos, que lo derivan…», comienza a narrar Lorena Prandini, vecina de Barrio Parque Virrey a Redacción Alta Gracia.

Los vecinos se hicieron presentes en el recinto deliberante este miércoles, durante la Audiencia Pública para el tratamiento de Presupuesto y Tarifaria 2023. Allí expusieron su situación y su malestar ante la promesa de una obra de pavimento. En el lugar, la viceintendenta Cristina Roca fue quien respondió los principales reclamos.

Los presentes alegaron que hace trece años que esperan por la obra de pavimento sobre la calle Balbín y una parte de calle Italia. Expresan, además, que el 73% de los vecinos ya han abonado la obra. Según manifestaron en el recinto, en marzo de 2022 el Municipio se habría comprometido a realizar el asfalto en un plazo no mayor a seis meses.

«Nosotros no cobramos las obras si no están terminadas, esa es la diferencia que hace esta gestión. Antes se cobraban y después no se hacían. Ahora se hacen y después se cobran. Lo que queremos ahora es tener en claro eso, para que los vecinos sepan que, cuando termine la obra, van a tener que pagarla», explicó Cristina Roca, viceintendenta de la ciudad, durante la exposición de los vecinos.

No obstante, los vecinos fueron nuevamente citados a tratar sobre esta problemática en el recinto deliberante el próximo martes 20 de diciembre.

«Esta es la tercera inundación que tenemos, los vecinos hemos tenido un metro de agua dentro de las casas y nadie se hace cargo de nada, nadie nos da una respuesta. En marzo estuvimos acá, nos firmaron un compromiso de que en seis meses iba a empezar la obra de cordón cuneta, que se venció en septiembre y en septiembre nos dijeron que no tenían fondos, que iban a ver cuándo venían», manifiesta Prandini. Cabe destacar que durante la tormenta del pasado 9 de diciembre, varios vecinos de la calle Gamond se vieron severamente afectados por la tormenta, que ocasionó la entrada de agua y barro a casi una decena de viviendas, por lo que tuvieron que ser asistidos – en parte – por Desarrollo Social.

«Con los que nos pasó el viernes no tenemos más paciencia, queremos que nos hagan lo que está pagado hace años», finalizó Prandini.