Se trata de Villa Chichita, ubicada frente al Museo del Che. Edificio histórico por haber albergado durante un tiempo en su infancia al líder revolucionario, la casona vivió numerosas idas y vueltas durante años: desde la ocupación por familias sin recursos, su posterior desalojo; hasta el proyecto de convertirla en un museo temático. Sus dueños decidieron revalorizarla y convertirla en un lujoso hotel en un plazo estimado de dos años.

Después de permanecer en el mercado inmobiliario durante cinco años sin encontrar comprador, una de las casas señoriales que habitó Ernesto «Che» Guevara en su infancia – Villa Chichita -, será convertido en un lujoso hotel boutique en Alta Gracia. La casona se encuentra en la calle Avellaneda, frente al museo dedicado al líder revolucionario.

Al no poder venderla, los propietarios decidieron emprender una completa restauración de la propiedad. Además, planean ampliarla aprovechando el terreno adyacente para desarrollar un complejo que constará de 11 habitaciones, un restaurante, una pileta y un spa.

Situada en el Barrio Pellegrini, la casa tuvo un historial de ocupación irregular durante varios años, hasta que en 2018, tras la intervención de la Justicia, se desalojó a las tres familias (16 personas) que la habitaban desde hacía ocho años. La Municipalidad les proporcionó una vivienda prefabricada en barrio Parque Virrey.

En 2016, el gobierno municipal había considerado adquirir la propiedad con el respaldo del Estado Nacional para su restauración y conversión en un centro cultural que incluiría un museo virtual, un café temático, una biblioteca y un escenario. El entonces intendente Facundo Torres viajó a Cuba y firmó un convenio con el Centro de Estudios del Che en La Habana. Tres años después de ese anuncio, que nunca prosperó, los dueños – la familia Vlasov – pusieron en venta nuevamente la casona.

«El hotel no se va a basar en el Che Guevara ni va a haber merchandising al respecto. No vamos a hacerle una competencia al museo, ni nada relacionado. No vamos a usar al Che Guevara para promocionarlo ni para venderlo», expresó la dueña del inmueble al medio Infobae. Entre los trabajos que se realizarán en la propiedad, será adjuntarle un edificio que funcione como las habitaciones del hotel y remodelar la fachada de Villa Chichita, para que ésta funcione como un restaurante.