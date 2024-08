Maia tiene 6 añitos y fue diagnosticada con hipoplasia medular: su médula ósea dejó de funcionar, impidiéndole generar glóbulos y plaquetas. Este sábado habrá una venta de pollos para ayudar a costear su tratamiento.

Maia Moreno, una niña de 6 años de Alta Gracia, fue diagnosticada con hipoplasia medular, una condición en la que su médula ósea ha dejado de funcionar correctamente, impidiéndole generar glóbulos y plaquetas. Para poder llevar una vida normal, Maia necesita un trasplante de médula, y mientras espera por esa intervención, la familia enfrenta debe hacerle frente al costoso tratamiento.

Debido a su delicado estado de salud, Maia y su familia deben viajar a Córdoba entre dos y tres veces por semana para realizar estudios y tratamientos. Estos traslados, sumado al costo de la obra social – más los estudios que ésta no cubre-, se convirtieron en un frente más a los que dar lucha. Además, la mamá de Maia no puede trabajar ya que la nena requiere cuidados especiales y no puede estar en contacto con otras personas debido a su baja inmunidad.

Para hacer frente a la situación, la Juventud Peronista de Alta Gracia organizó una venta de pollos para recaudar fondos este sábado. El costo del pollo es de $12.000 e incluye ensalada. Los pedidos podrán retirarse en la sede del Partido Justicialista (calle Arzobispo Castellanos) a partir del mediodía.

Este evento se suma a otras iniciativas solidarias, como un torneo de fútbol ya realizado en barrio Paravachasca organizado por el padre de Maia, donde lo recaudado fue destinado a cubrir los gastos médicos de la niña.

Además, la familia está vendiendo rifas para seguir recaudando fondos. Los interesados pueden adquirir una rifa por $2.000 o dos por $3.000.

Para colaborar:

Flor: 3547 670488

Jenni: 3547 451418