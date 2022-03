Se sorteó el lote del plan de canje de eco-botellas

En un Cine Teatro Monumental Sierras colmado, el municipio hizo entrega de los diversos premios a quienes habían colaborado con la entrega de eco-botellas. La frutilla del postre y el premio que todos esperaban: un lote en Barrio Parque San Juan.

Este martes, en un acto realizado en el Cine Teatro Monumental Sierras, vecinos y autoridades desfilaron bajo una misma consigna: el medio ambiente.

El acto comenzó con la presentación de los libros «Sam, la lombriz del huerto» y «La Carrera Verde II», de Susana Ahuir. En la presentación estuvo presente también el Secretario General, de Ambiente y Transporte, Roberto Urreta.

Luego, tomó la palabra el intendente Marcos Torres, quien confirmó que se habían recibido en el transcurso de la campaña más de 14 mil eco botellas.

El sorteo de los premios, que consistían en árboles frutales, bicicletas, excención de la tasa de servicios sobre la propiedad y un lote en Barrio Parque San Juan fue seguido por la mirada atenta de decenas de vecinos de la ciudad.

En cuanto al ganador del lote, se elegiría un ganador principal y dos suplentes en caso de no cumplir el primero con los requisitos: no contar con una propiedad o un terreno previamente.

El primer ganador (quien no cumplía con los requisitos para acceder al lote) dio un discurso de unos minutos. Allí destacó la importancia del rol de cada uno a la hora de reciclar y del cuidado del ambiente: «Las empresas no se hacen cargo del plástico, cada uno de nosotros se hace cargo. En las escuelas lo fomentan, toda mi familia intenta cada día un mundo distinto». Admitió también poseer un terreno, por lo que no podrá adjudicar el terreno sorteado. No obstante, este vecino se ofreció a construir una escuela de oficios en el terreno por el que había participado, acción que fue ampliamente aplaudida por los presentes y por el intendente mismo, quien se comprometió ante la audiencia a ayudar y colaborar en la creación de esta escuela.

Luego se procedió al sorteo de los suplentes: allí salió sorteado el hijo de Silvia Miani, presidenta del Centro Vecinal de Barrio Sur, principal candidato a ser el propietario del terreno.

En diálogo con Redacción Alta Gracia, Federico, el flamante ganador, se mostró visiblemente conmovido y expresó que se construiría una casa cuanto antes, aunque con humildad admitió que nunca había pensado en la casa de sus sueños.