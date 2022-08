Se realizó la concentración frente a Tribunales por el caso de Florencia Guzmán

Durante la tarde de este jueves se realizó una concentración frente al edificio de Tribunales para pedir la restitución de la hija de Florencia Guzmán. «Voy a seguir luchando el tiempo que tenga que luchar hasta que tenga a mi hija de vuelta», expresó la madre de la niña.

A partir de las 14 horas de este jueves, una treintena de personas se concentraron frente al edificio de Tribunales, cortando la Franchini para dar voz a Florencia Guzmán, la mujer que hace cuatro meses que no puede ver a su hija, que está en Santiago del Estero.

Familiares y allegados se congregaron con pancartas y, entre aplausos, acompañaron a la mamá de Jazmín. «Son cuatro meses de desesperación, de ver sufrir a mi hija como la madre que es. Es una madre luchadora, que luchó siempre por estar con ella. Desgraciadamente se juntó con una persona enferma de la cabeza que separó a mi nieta por segunda vez, porque no es la primera vez que lo hace. La maltrató a ella psicológica y físicamente. Tendría que estar horas contando todo el sufrimiento que mi hija ha pasado, estaba sola en Frías. La pasó mal y la sigue pasando mal, y mi nieta sé que está sufriendo», expresó a Redacción Alta Gracia Sonia Pedrero, madre de Florencia y abuela de Jazmín.

Luego de unos minutos de concentración, Florencia dedicó unas palabras a los presentes, expresando su gratitud «En su mayoría son madres que se han puesto en mi lugar, o madres que también están pasando por lo mismo que estoy pasando yo. Después de hacer visible mi caso me han contactado chicas que están pasando por lo mismo que yo, acá en Alta Gracia. Yo también las voy a ayudar a hacer visible sus casos y vamos a luchas todas juntas para poder tener una solución».

Luego, la joven madre explicó la situación que se encuentra atravesando: «El 24 de marzo padre de mi hija se la llevó para un régimen de visitas y desde entonces cortó todo tipo de comunicación con ella y van 133 días que no puedo a tener contacto con mi hija. Por ella, por mí y mi familia. No sólo le quitó el contacto conmigo, si no con toda su familia materna. Necesito que la jueza Vigilanti se aboque a la causa para poder pedir su restitución, o por lo menos que me den un régimen de visita, porque necesito ver a mi hija y ella necesita verme a mí. Le están diciendo que la abandoné y no la quiero, le están haciendo un daño enorme a ella, a mí y a toda mi familia. Voy a seguir luchando el tiempo que tenga que luchar hasta que tenga a mi hija de vuelta», expresó visiblemente conmovida, mientras sostenía un peluche con el que solía dormir la pequeña.

Tras cuarenta minutos de concentración frente al edificio de Tribunales, la Jueza pidió que Florencia ingrese al recinto, situación que fue aplaudida por los presentes. Casi dos horas después, mientras los presentes seguían manteniendo guardia, Florencia salió de la reunión. «Me recibió la jueza en persona, junto a su secretaria. Nos van a volver a recibir el día lunes, para una audiencia, donde me tengo que hacer presente junto a mi abogada. Puede ser un avance, ojalá que así sea», finalizó Florencia.