El hecho se registró este miércoles en calle Zavala Ortiz (Barrio 1 de mayo). Se trataba de una habitación construída con madera. Las pérdidas fueron totales y piden colaboración de ropa, calzados, entre otros elementos.

Personal policial informó que se entrevistaron con una mujer de 38 años quien dijo que poseía una habitación en el patio de su casa, construía con madera.

Por un aparente cortocircuito la misma se prendió fuego provocando pérdidas materiales totales sin daños a personas. Trabajó personal de Bomberos Voluntarios.

Por otra parte, a través de las redes la propietaria de la vivienda pidió ayuda para recuperar algo de lo perdido.

«Hola buenas tardes se me prendió fuego la casa y me quede sin nada andaría necesitando su colaboración si me pueden ayudar con algo de ropa etc …..lo que puedan todo es bienvenido. Cualquier cosa se comunican a este número 3547614224», explicó la vecina.