En horas de la tarde noche, en Alta Gracia se desarrolló el operativo de seguridad en los barrios B° Sur, Cámara, Parque Casino, Norte, Córdoba, Pellegrini, El Cañito, San Martin, Cafferata y el Crucero.

La policía informó que el dispositivo estuvo conformado por un total de 24 efectivos. 11 unidades moviles de distintas especialidades, como asi también personal de la municipalidad y defensa civil (20 en su totalidad) y 4 móviles.

Se controlaron: personas (76); automóviles (16); motocicletas (28) Secuestros: (04); Multas municipales: (24).

Por su parte, la Municipalidad de Alta Gracia labró actas por faltas a normativas y se secuestraron motocicletas.

El operativo estuvo fiscalizado por el Director de la departamental Sur Crio. Gral. Lic Gustavo Della Mea,Sub. Director de la departamental Sur Crio. My. Lic Cristian Murialdo,el Director de la departamental Santa Maria Crio. My. Lic Hector Gabriel Villagra,la Sub. Directora de la Departamental Santa Maria Crio. Insp. Lic Olinda Calvimonte.