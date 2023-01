La misma está conformada por organizaciones sociales apartidarias y vecinos en general. Trabajarán en comisiones delimitadas y buscarán restablecer el cauce del arroyo Chicamtoltina, bregar por la provisión de agua potable a todos los ciudadanos y promover el acceso irrestricto del arroyo a los ciudadanos.

La problemática del agua en la región movilizó a vecinos y organizaciones sociales apartidarias, que conformaron la Mesa de Agua y Ambiente.

«Hace más de diez años, un grupo de vecinos organizados alertó a la comunidad toda, sobre las anomalías que impactaban en la salud del curso de agua, que lo diezmaban, y que auguraban un futuro sombrío. Nada fue una exageración», observaron.

En el escrito difundido por la Mesa, alegaron que la ciudad creció exponencialmente durante los últimos años y que faltaron inversiones para hacer frente al crecimiento demográfico. Sumado, claro está, al tema que tomó relevancia nacional: la sequía del Primer Paredón debido a la expropiación de agua por parte de un establecimiento privado.

«Al conocerse la noticia, se produjo un hecho curioso: el expediente oficial del acueducto no aparecía, y de la obra se sabía o decía poco. En este momento la misma está suspendida», expresan.

En el documento difundido por la Mesa por el Agua y el Ambiente, manifiestan:

Desde esta Organización, las tareas serán regidas por tres objetivos generales:

Propiciar la recuperación y mantenimiento del caudal natural del arroyo Chicamtoltina, de sus afluentes y otros cursos de agua de la zona, hoy severamente reducidos.

Promover el acceso irrestricto a todas las zonas de arroyos y otros cursos de agua a las cuales la Constitución Nacional y normas derivadas permiten, referido al camino de sirga.

Observar la problemática de la provisión de agua potable para todos los ciudadanos, la situación del tratamiento de aguas servidas y procesos afines.

Mientras tanto, por otro lado, se anunció desde el Municipio que, a través de una iniciativa de concejales oficialistas, se solicitaba a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para la conformación de una mesa participativa, integrada por expertos y representantes para «profundizar acerca de la escasez de agua en las cuencas y arroyos de la zona». Dicha iniciativa, fue replicada con bombos y platillos en las redes sociales personales de concejales oficialistas, pero, no obstante, a once días del comunicado aún no se ha efectuado tal sesión extraordinaria.