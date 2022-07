Schiaretti admitió que no descarta ser candidato en el 2023

El gobernador hizo declaraciones en Malvinas Argentinas tras participar de la inauguración de obras de pavimentación. Podría competir por la Presidencia el año próximo.

Juan Schiaretti habilitó este miércoles la pavimentación de 20 cuadras en la ciudad de Malvinas Argentinas, en el departamento Colón. Acompañado de la senadora nacional Alejandra Vigo; el intendente de la localidad Gastón Mazzalay y legisladores provinciales, en declaraciones a Cadena 3 dijo que trabaja junto a otros dirigentes “que piensan igual”. Y cerró: “Después veremos”.



Sin confirmarlo, el mandatario sugirió así que no desecha postularse para la presidencia en el turno electoral de 2023.



El gobernador también habló del particular momento que vive el país y dijo que está preocupado “por la situación de las familias argentinas con esta inflación galopante, a la gente no le alcanza el dinero”.

Frente a las expectativas por acciones que se puedan tomar desde el Gobierno nacional para calmar la tensión (alza sin freno de los precios, presiones devaluatorias, reclamos de los movimientos sociales), manifestó: “Espero que el Gobierno nacional pueda acertar con las medidas y dejar atrás esto”.

Finalmente, criticó tanto a la fuerza de gobierno como a la oposición, “que se la pasan peleando entre ellos”, para cerrar con su particular definición sobre la llamada “grieta”, en tanto, dijo, “es un laberinto y de los laberintos se sale solo por arriba”.

FUENTE: La Nueva Mañana.