La pareja de delincuentes robó una casa donde estaban dos adultos mayores y unos niños. Luego, asaltaron la farmacia al frente de la vivienda. Al huir, chocaron el auto robado en cercanías de Falda del Carmen, donde murió la mujer y su acompañante se encuentra en estado crítico. Las víctimas de los asaltos contaron lo sucedido.

Alta Gracia no sale de su estupor ante los hechos sucedidos este sábado, cuando una pareja perpetró un asalto a una casa y una farmacia en barrio Cámara. Sin embargo, su intento de huir de la Policía tuvo un desenlace trágico cuando chocaron contra un árbol. Como resultado del accidente, la mujer falleció en el acto, mientras que el hombre fue internado en estado crítico.

Hasta el momento, la víctima fatal del choque no ha sido identificada, pero se sabe que actuó junto a su novio, Diego Juncos, de 33 años. Ambos abordaron a un vecino de 79 años en su vivienda, utilizando armas de fuego para intimidarlo. El suceso fatídico tuvo lugar aproximadamente a las 11 de la mañana, y durante el robo se llevaron consigo un auto Volkswagen Gol de tres puertas, un televisor y un ventilador, entre otras pertenencias.

«Era una pareja, el lo vi bien; a ella no: se escondía, como que quería que no la reconociera. Para mí que la conocía. Me asomé y él sacó el revólver y me amenazó, estaban los chicos afuera jugando, nos metieron a mi mujer y a mí en el baño con los chicos. Nos pedían dólares, celulares, estuvieron un rato. Alguien fue hasta el fondo, a un departamento que tenemos. Fueron 10, 15 minutos», manifestó Oscar Gómez, el adulto mayor damnificado, en diálogo con un canal televisivo.

Luego de perpetrar el asalto en la casa, la pareja se dirigió a una farmacia ubicada al lado. Allí, amenazaron a los empleados y lograron apoderarse de un teléfono celular.

«Fue bastante rápido, fueron unos segundos: entró, nos amenazó con un arma, las chicas lograron salir corriendo, gracias a Dios, para pedir auxilio. El loco quedó acá haciendo destrozos, buscando dinero y no encontró. Sustrajo un celular y se fue. Fue menos de un minuto. No sabíamos qué había pasado al frente, pensamos que habían venido directo para acá. Sólo lo vi a él, entró solo», contó por su parte Daniel Andrada, de la farmacia asaltada en Hipólito Yrigoyen.

Con el botín en su poder, los delincuentes emprendieron la fuga a bordo del vehículo robado al percatarse de la cercanía de las sirenas de la Policía. Las fuerzas policiales implementaron un operativo cerrojo, logrando detectar a los asaltantes en el kilómetro 20 de la autovía C-45. Desafortunadamente, en ese mismo lugar ocurrió el accidente.

Los médicos que atendieron la escena constataron que la mujer falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas en el impacto. Por su parte, el hombre resultó gravemente herido, con severos traumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Illia para recibir atención médica, donde su pronóstico continúa siendo reservado.