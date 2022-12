Durante los días previos a las fiestas de fin de año y, por ende, de compras y traslado de personas de un lado a otro, los usuarios de taxis y remises están poniendo el grito en el cielo por la falta de unidades. Desde Villar Iglesias informaron que la responsabilidad no es de la empresa.

No es nuevo que los usuarios de taxis y remises vienen manifestando hace tiempo no sólo la falta de unidades sino además que las mismas se notan aún más en momentos claves: previo al ingreso de clases, lluvias, feriados, semana de cierre de año, fiestas. etc.

La semana pasada el Concejo Deliberante otorgó aumentos tanto al servicio de taxis y remis como el urbano. Ambos no funcionan como el usuario quisiera.

Desde la empresa Villar, ante la catarata de insultos que están recibiendo por el servicio, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde asegura: «La cantidad de remises no es suficiente a una demanda que fue creciendo. (…) Lo cierto es que en nuestra ciudad no se amplía el número de remises y taxis desde hace más de 12 años y eso, a pesar de la ordenanza 87222 (vigente) establece que debe haber una proporción de un taxi y un remis cada 875 personas».

«La solución a esta situación NO está en nuestras manos. Hoy recibimos insultos y agresiones por algo que no provamos y que tampoco nos corresponde solucionar», finaliza el comunicado.