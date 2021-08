Qué les espera a las mujeres bajo el régimen talibán: 29 prohibiciones que deberán cumplir

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán publicó la lista de las prohibiciones que sufrirán las mujeres bajo el nuevo Gobierno.

La toma de Kabul, la capital de Afganistán, por parte de los talibanes anticipa un escenario muy complicado para la sociedad civil y marca el fin de los derechos para las mujeres.

Frente al extremismo talibán, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, conocida como RAWA por sus siglas en inglés (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) publicó este martes la lista de las prohibiciones que sufrirán las mujeres bajo el nuevo Gobierno.

Según su sitio oficial, RAWA es la organización política y social de mujeres más antigua de Afganistán. Indican que luchan por la paz, la libertad, la democracia y los derechos de las mujeres desde 1977.

A través de sus redes, denuncian que los talibanes “tratan a las mujeres peor que a sus animales”. Según indican, es ilegal tener animales enjaulados en las zonas bajo su control y sin embargo “encarcelan a las mujeres afganas entre las cuatro paredes de sus hogares”.

La asociación compara las actuales restricciones con un retroceso a la Edad Media. Según RAWA, esta es la lista de limitaciones impuestas por los talibanes a las mujeres:

Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Sólo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que estén acompañadas de su ‘mahram’ (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido). Prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Prohibición de ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa (los talibán han convertido las escuelas para chicas en seminarios religiosos). Las mujeres han de llevar burka, que las cubre de la cabeza a los pies. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su ‘mahram’. Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Prohibición del uso de maquillaje. Prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean su ‘mahram’. Prohibición de reír en voz alta. Prohibición de llevar zapatos de tacón, que pueden producir sonido al caminar (un varón no puede oir los pasos de una mujer). Prohibición de montar en taxi sin su ‘mahram’. Prohibición de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. Prohibición de montar en bicicleta o motocicletas, aunque sea con sus ‘mahram’. Prohibición de llevar indumentarias de colores vistosos. En términos de los talibán, se trata de “colores sexualmente atractivos”. Prohibición de reunirse con motivo de festividades o con propósitos recreativos. Prohibición de lavar ropa en los ríos o plazas públicas. Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra “mujer.” Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones de sus pisos o casas. Opacidad obligatoria de todas las ventanas, para que las mujeres para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina. Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos. Prohibición a las mujeres y a los hombres de viajar en el mismo autobús. Los autobuses se dividen ahora en “sólo hombres” o “sólo mujeres”. Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka. Prohibición de fotografiar a mujeres. Prohibición de la existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.

