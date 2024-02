Diversas instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad emitieron su rechazo al «me gusta» del presidente a una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down, utilizando este término de manera peyorativa para atacar al gobernador Ignacio Torres.

El presidente Javier Milei generó controversia al dar «me gusta» a una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down, utilizando este término de manera peyorativa para atacar al gobernador Ignacio Torres. Este acto provocó un fuerte repudio en las redes sociales, e incluso referentes e instituciones que trabajan con la discapacidad en Alta Gracia expresaron su indignación.

La fundación Kamay emitió un repudio público a las acciones discriminatorias y violentas de Milei, exigiendo que nuestros representantes promuevan la inclusión, la diversidad y la equidad en sus discursos y políticas. Casa Luna también condenó este tipo de actitudes, considerándolas violentas para las personas con discapacidad, quienes luchan por la inclusión y el reconocimiento de sus derechos. Además declararon: «no a la discriminación, no al abuso del poder, no al cierre del INADI y no al recorte en discapacidad».

Romina Zejdlik, de la Fundación por la Inclusión Plena, denunció que estas acciones reflejan la pobreza y bajeza humana en su máxima expresión.

Este no es el primer incidente en el que Milei utiliza términos discriminatorios. En septiembre, durante su campaña presidencial, calificó de manera despectiva al economista Roberto Cachanosky, utilizando un lenguaje ofensivo.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) advirtió que el uso de términos como «mogólico» como insulto es discriminatorio, ya que tiene su origen en descripciones médicas despectivas hacia las personas con Síndrome de Down.