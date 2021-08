Polémica: un comerciante no respetó los protocolos sanitarios y fue multado

Se trata del local comercial ubicado en Agustín Aguirre y se dedica a la venta y reparación de computadoras y afines. «Nuestra libertad no termina donde comienza tu miedo», afirman a través de un cartel en la puerta del negocio. «Me multaron, pero no la voy a pagar», dijo el propietario del local. El debate está abierto: ¿se puede o no atender al público con las medidas anticovid?

El medio local, Sumario Noticias, se hizo eco un llamativo cartel que se encuentra en la puerta de un comercio que se dedica a la venta y reparación de computadoras en calle Agustín Aguirre.

El mismo reza «Nuestra libertad no termina donde empieza tu miedo. Si estás asustado: quédate en tu casa. Si tenés miedo de estar a 1,5 metros de otra persona sin tapabocas NO ENTRES A ESTE NEGOCIO”.

Claramente el mismo se viralizó y los comentarios sobre si este comerciante puede o no tener una especie de «embajada» en su propio establecimiento en donde pone sus propias reglas, inundaron las redes este miércoles.

El titular del negocio, Gustavo Bergesio explicó el porqué no abonará la multa que se le aplicó por incumplir con los protocolos sanitarios vigentes, en una entrevista que realizó el mismo medio.

Más allá de tu libertad individual, hay reglamentaciones sobre el uso de barbijo…

Las reglamentaciones están, pero sin criterio.

¿Estarías violando reglamentaciones?

No sé, yo me baso en mi criterio. A la falta de criterio, yo la combato.

De todas maneras, la actividad comercial está regulada. Debe funcionar de determinada manera, respetando esos protocolos.

En este momento, si vos ponés algunos canales, ves a los entrevistadores y entrevistados, a veces funcionarios municipales, que están en un espacio de dos por dos, sin barbijo ni distancia.

Eso es una violación a los protocolos… ¿Vos te preguntás por qué ellos pueden violar los protocolos y vos no?

No, yo no me pongo en esa postura. Por ejemplo, en este momento no sé cómo son tus estudios, pero estoy seguro de que no trabajan con barbijo…

Sí, utilizamos barbijo y ventilación cruzada.

Por eso, ¿cuáles son los criterios?

El cumplimiento de normas de bioseguridad que están establecidas en los protocolos y son reglamentaciones, hay que cumplirlas.

Sí, pero ¿dónde está el criterio?

Vos podés plantear que una ley es injusta. Pero en todo caso, correspondería modificar esa ley, no incumplirla.

No sé…

Yo sí lo sé, por eso lo digo. La democracia supone eso.

Sí, por eso.

Independiente de que se cumpla o no. Por eso la ley es coercitiva: si no hacés tal cosa, te pasa tal otra.

Es coercitiva porque es la única forma que un sistema tiene de doblegar a las personas.

Bien, contame un poco de eso ¿Estás dentro de las personas que piensa que el virus no existe o que no es tan grave? ¿Cuál es tu visión sobre el tema?

Vos estás planteando la existencia de un virus y que gracias a ese virus, a esa pandemia, vos tenés una serie de reglas y normas nuevas que se pueden imponer. De hecho, están impuestas. Y discrecionalmente se pueden ir corriendo o manipulando.

¿Vos querés decir que no existe el virus?

No, estoy diciendo que posiblemente haya algo, no sé qué… Pero evidentemente está siendo utilizado.

Esto ocurre en el mundo entero

Pero en el mundo entero hay personas como yo, haciendo lo que estoy haciendo.

Pero sucede en el mundo entero lo de las restricciones. De hecho está cada vez más fuerte la discusión sobre el carnet sanitario ¿Vos te vacunaste, Gustavo?

No, y no lo pienso hacer.

Hay toda una polémica, Francia ha avanzado muy fuerte con el carnet sanitario.

Sí, y Francia también genera un movimiento enorme movilizándose contra eso. Notablemente, nadie se hace eco de eso.

Quizás sea así, yo he visto bastante cobertura. Probablemente, en comparación, no haya sido en la misma proporción ¿Calificarías tu actitud de militancia por una causa mundial?

No, simplemente estoy defendiendo mis derechos.

¿Y no tenés miedo a una coerción, una multa?

Ya lo hicieron

¿Te multaron?

Sí

¿Y qué hiciste?

¡¿Y qué voy a hacer?! Yo no pago multas, No de ese estilo.

¿Cuántas veces te multaron, Gustavo?

Una

¿Y te advirtieron del barbijo y todo eso?

No, encima nosotros les tuvimos que decir a los empleados municipales cómo tenían que proceder.

¿Vos les intruíste cómo te debían multar?

Claro, ellos cayeron al local, prepotentes. Iban sin papel ni nada. Les tuvimos que explicar que lo estaban haciendo mal. Al par de horas cayeron con las formas correspondientes.

¿Has perdido algún familiar o amigos por el covid?

No.

Claro, por ahí las percepciones cambian cuando se ven los enfermos de covid. Uno de los referentes que planteaban lo que vos planteás murió justamente de covid hace unos diez días.

No, no tengo idea. Yo me pregunto, ¿cuántas personas murieron supuestamente por covid y no fue por covid?

No sé, eso depende del sistema de salud.

No, lo podrían hacer los periodistas, los verdaderos periodistas, los que están comprometidos con la verdad y el conocimiento deberían investigar.

Si yo voy a la fuente oficial, ¿eso no es investigar?

Si te quedás con los datos oficiales, es medio complicado.

¿Y por qué unos tienen validez y otros no?

No, está bueno generar un contraste.

En general lo hacemos. Por ahí, querés expresar algo sobre el tema que no te hayamos preguntado.

Sí, estaría bueno que también contrastes de cuántas personas en la Municipalidad o en organismos públicos sacaron carpeta por covid supuestamente. Veamos cómo les fue a los lugares donde más se cuidan y se respetan los protocolos.

El cuidado no significa que no se contagien…

No solamente eso, sino la incidencia de haber respetado protocolos. Si buscás, tiene que haber información.