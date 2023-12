Se trata de Oscar, un vecino de Barrio Don Bosco, que se encuentra hace veinte días internado en el Sanatorio Alta Gracia. Ante la falta de avances en su cuadro, la familia comenzó un derrotero por distintos organismos para poder trasladarlo al Hospital Italiano en Córdoba, donde había sido internado en un principio.

Una familia de Alta Gracia se encuentra atravesando críticos momentos por la internación de su padre, de 63 años, en el Sanatorio Alta Gracia. La denuncia se centra en presuntas condiciones de abandono que, según la familia, estarían afectando la recuperación del paciente.

Se trata de Oscar, de Barrio Don Bosco, quien fue operado de un tumor cerebral el pasado 22 de noviembre en el Hospital Italiano, debido a la complejidad del procedimiento que no podía ser realizado en el Sanatorio Alta Gracia. La cirugía, sin embargo, se complicó y el paciente sufrió un infarto postoperatorio que lo llevó a ser intubado y sometido a una traqueotomía en el transcurso de los días. Oscar, además, es un paciente medicado por epoc.

El problema surgió cuando, por disposición de PAMI, Oscar fue trasladado al Sanatorio Alta Gracia el 7 de diciembre. La familia alega que las condiciones en este centro de salud no son las adecuadas para la recuperación del paciente. «Mi papá no ha avanzado en ningún sentido. Él no se encuentra en coma, está en la terapia intensiva, pero necesita rehabilitación. Aunque está somnoliento, es consciente y entiende órdenes», explica Romina, una de las hijas de Oscar, a Redacción Alta Gracia. Además, alega que han consultado con otros profesionales de la salud, quienes les habrían asegurado que el paciente ya está en condiciones de ser rehabilitado. Es por ello que piden con urgencia el traslado nuevamente al Hospital Italiano.

La familia manifiesta que el paciente no habría experimentado avances desde su ingreso al Sanatorio. Aseguran que sólo se limitan a realizar cuidados básicos. Los familiares de Oscar denuncian una supuesta falta de información sobre los tratamientos administrados a su padre, como la aplicación de anticoagulantes, y alegan que la comunicación con el personal médico es insuficiente.

La familia, compuesta por nueve hermanos, buscó la intervención de diversas instancias, incluyendo al jefe de PAMI, y Defensoría del Pueblo. Este último organismo les manifestó que deben conseguir estudios médicos pertinentes para poder acreditar el traslado nuevamente al nosocomio cordobés. Además, según la respuesta de Defensoría, sin un aval médico por parte del Sanatorio Alta Gracia, el traslado no es posible de realizarse y – por ende- tampoco hacer un reclamo al centro de salud.