La pidió la querella a cargo de Carlos Nayi. «De haber actuado correctamente, se hubieran salvado varias vidas», afirmó el letrado.

La querella que representa a las familias, a cargo de Carlos Nayi, solicitó la prisión preventiva de quien fuera directora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, quien está imputada por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación a la muerte de bebés sanos en dicho nosocomio.

«Debe ser detenida a la luz de las pruebas que han sido incorporadas legalmente al proceso por el enorme daño que se ha generado, no solamente a la investigación, a partir de la distracción de algunas medidas o evidencias que debieron ser incorporadas en tiempo informa; sino también por el grave impacto en la salud y en la vida, ya que de haber actuado correctamente se hubieran salvado varias vidas«, manifestó Nayi, en diálogo con Cba24N.

Según explicó, el pedido está en manos del fiscal que tiene a su cargo la investigación, Raúl Garzón, para su evaluación.

Adelantó Nayi, además, que entre el lunes y el miércoles de la semana próxima podría estar ampliando su declaración Brenda Agüero, la enfermera que se halla detenida e imputada por «homicidio calificado por el uso de medio insidioso” en cinco casos.

Investigación en curso

La causa, que se inició en agosto de este año, tiene siete imputados, entre ellos Brenda Agüero, la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes, quien supuestamente habría inyectado sustancias «incompatibles con la vida» a los recién nacidos, como potasio y otros componentes que aún se trata de establecer.

Los restantes imputados son el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del Hospital, Alejandro Salama; los tres por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público», según consta en el expediente.

También están imputadas la ex directora del nosocomio, Liliana Asís; y las ex jefas de áreas del Neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las tres por los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica».

Fuente: La Nueva Mañana