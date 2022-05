Pelucas oncológicas: en lo que va del año Trenzando Voluntades donó más de 70 coletas

El Movimiento Trenzando Voluntades AG, de la Fundación Vanesa Durán, hace dos años se dedica a cortar el cabello para que luego sea utilizado para la confección de pelucas oncológicas. Hoy, con orgullo cuentan que la solidaridad es cada vez más frecuente.

La historia comenzó en 2019, cuando Maite, que en ese entonces tenía ocho años, le preguntó a su mamá cómo hacían los niños que tienen cáncer cuando pierden el cabello. Mariana Ludueña, la madre, le contestó que usaban pelucas oncológicas. Y así, Maite dio comienzo al Movimiento Trenzando Voluntades en Alta Gracia, siendo la pionera de este acto solidario en la ciudad.

Hoy, con ya dos años de trabajo, la actividad se realiza en la Escuela de Peluquería de la Municipalidad, en Gobernador Álvarez esquina Justo Páez Molina, de martes a viernes de 14:30 a 17 horas.

«Durante la pandemia, por más que la escuela estaba cerrada, la gente nos traía las colitas, seguían donando. Ya sea en el consultorio de la licenciada Mariana Ludueña, o en mi casa o en la casa de la profesora Georgina Ruzafa. La solidaridad no se cortó a pesar de la pandemia», expresó a Redacción Alta Gracia Claudia González, haciendo alusión también a sus compañeras, quienes llevan adelante el Movimiento Trenzando Voluntades en Alta Gracia, que luego donan el cabello a la Fundación Vanesa Durán.

Luego que comenzaron a habilitarse las actividades, la donación continuó con su curso normal: aquella que quiera donar su pelo el corte en la Escuela es gratuito.

«Hay mucha gente de Alta Gracia que está usando las pelucas de la Fundación Vanesa Durán, no solamente mujeres, muchos niños, niñas, adolescentes. Hay chicas adolescentes que están en tratamiento oncológico, por eso ahora ya no pedimos 25 centímetros de coleta, si no 30, porque se busca hacer una peluca un poco más larga pensando en estas chicas adolescentes para que no sean pelucas cortitas», explica González. Cabe destacar que una peluca oncológica cuesta alrededor de 150 mil pesos: una suma inaccesible para quien esté atravesando la enfermedad, sumada al costo del tratamiento médico.

La integrante del movimiento también afirma que se reciben donaciones no sólo de Alta Gracia, sino de localidades de la zona, como así también Despeñaderos y Villa General Belgrano. «En lo que va del año, desde enero hasta hace unos días, hemos entregado unas 70 coletas»

La solidaridad no sólo queda en adultos: así como el movimiento comenzó con una nena, son las niñas las donadoras frecuentes en la Escuela de Peluquería: «Hay nenas de Alta Gracia que nos han donado dos o tres veces. Hay una que es muy chiquitita, que se deja crecer el pelo sólo para donarlo, es fabulosa», cuenta González. Maite, la pionera, ya ha donado también dos veces.

«Rodrigo Martínez nos sigue dando el lugar de la escuela de peluquería para seguir cortando de manera gratuita», afirma la peluquera, destacando la importancia de que el Movimiento Trenzando Voluntades tenga un lugar fijo para poder seguir trabajando en la labor solidaria, que devuelve la sonrisa en los tiempos más oscuros.

Para más información: Trenzando Voluntades o al 03547 45-2884