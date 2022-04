Pedro Lambertini: «Está de moda la comunicación de la cocina»

Durante el Festival «Peperina» grandes cocineros y cocineras dieron clases magistrales para todo público. Cientos de personas tuvieron la posibilidad de ver en vivo y en directo a los más reconocidos chefs del país. Entre ellos, Pedro Lambertini quien habló con REDACCIÓN ALTA GRACIA.

Admiro profundamente a las personas que hacen de los alimentos, magia. La magia en la combinación de sabores, colores, aromas y perfumes que nos invitan a viajar a la infancia, a un almuerzo entre amigos, a una cena especial o para hacer, de la comida diaria, un juego entre rico, sano y barato.

Y esa admiración me llevó a conocer un poco más, probar cosas nueva, volver a hacer las recetas de mi abuela y urgar entre sus coleciones de Blanca Cotta, Doña Petrona, recetarios de fascículos de la revista Vosotras. Allí estaba una vez más, mirando y repasando hojas ajadas de Petrona Carrizo de Gandulfo cuando, a través de Facebook, encuentro a un muchacho – que ya había visto en el canal El Gourmet- hablando de recetas, de la pandemia, las medidas económicas y sanitarias que afectaban a todo el mundo.

Era Pedro Lambertini, al «natural» (como el nombre de su libro) pero diariamente por Facebook e Instagram. Para algunos Lambertini tiene ese «toque» refinado de chef de las grandes ciudades y para muchos otros, es un cocinero carismático y que logró- no sé si muchos otros lo hicieron- generar un feedback muy fuerte con personas de gran parte de latinoamérica y Europa, todos los días a las 20 horas.

La cita era impostergable. Muchos, entre quienes me incluyo, conocimos a un Lambertini que le incorporó a cada momento, ese condimento especial de responder dudas o dar «lambertips» de cocina en vivo, involucrarse en las cuestiones sociales y políticas de la coyuntura. Además, recordar el tras de escena en algunas filmaciones para la cadena televisiva o sobre su primer libro «Al Natural» como también relatar sus experiencias gastronómicas en restaurantes, fantasías y fracasos, entre otras conversaciones que rondan tras un plato de comida junto a Federico Schenone, el famoso «productor» del tras de cámara.

Federico Schenone en Peperina

Y llegó Peperina

Después de dos años de no realizarse el festival gastronómico de Alta Gracia, la avidez de la población de salir a pasear, conocer y disfrutar fue altísima. En ese contexto, Lambertini fue quien inaguró el festival con la primera clase magistral.

Redacción Alta Gracia: ¿Cómo viste Córdoba, Alta Gracia en esta nueva edición del festival?

Pedro Lambertini. Tuve muchas sensaciones encontradas porque Córdoba es mi provincia, yo nací acá, tengo familia y amigos. La última vez había venido en 2019 y ahora veo a la gente con muchas ganas de salir, muy afectuosa. La pandemia fue una época muy dura para todos y para la gastronomía también. Volver a encontrarnos, saludarnos, abrazarnos ha sido muy especial. Peperina es muy particular por la relevancia que tiene.

RAG- Ví un twett tuyo en el que decías que una chica te reconoció como «el chico que cocina en internet», cuando hay una trayectoria gastronómica atrás.

PL: Yo arranqué en restaurantes y ahí pegué el salto a la tele. Antes las redes sociales eran un apoyo, una forma más de mostrar, un canal. Hoy las redes generan contenido y hacen famosa a la gente. Hay una generación que no ve tele y me llama la atención cuando hay gente que me dice que me conoce de las redes. Para un influencer es su objetivo, en mi caso es causa y efecto, un efecto que me llama la atención todavía. Es feo que te acoten, porque uno dice «la pucha, hice otras cosas también», pero bienvenido sea si me conocen por ahí.

RAG- ¿Cómo es, para tu profesión y oficio, la gran cantidad de personas que hoy suben contenidos de cocina en las redes?, es decir, ¿cómo el usuario también puede discernir entre un «aficionado» o un «profesional»?

PL: Antes había una sobreabundancia de personas que estaban en un lugar donde no querían. A veces dicen: `está de moda la cocina´ y no, está de moda la comunicación de la cocina. En la actulidad la cocina es: abro un instagram, apilo un jamón y queso y busco los likes. Se persigue la aprobación del contenido digital. La gente está ávida de cosas nuevas, estan esperando algo nuevo, algo que anunciar.

Sin ninguna vergüenza me saqué una selfie con Lambertini quien destinó un tiempo para este medio y agradezco a Margherita Guastamacchia y Rubén Herrera que me ayudaron en la gestión de la nota.