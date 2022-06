Ovación total a la Selección Argentina de Handball en el Polideportivo

El evento deportivo internacional, organizado por el Gobierno de la ciudad de Alta Gracia en colaboración con la Confederación Argentina de Handball, contó con la participación de las selecciones nacionales de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Su fecha de inicio fue este viernes 17 de junio en el Polideportivo municipal de la ciudad de Alta Gracia con un público que superó las 1500 personas.

El certamen, sin precedentes en el País, contó también con la participación de equipos locales y de otros puntos de país, con un público de más de 1500 personas que colmaron el Polideportivo Municipal, en un evento que culminó con el enfrentamiento entre Argentina y Paraguay, donde los gladiadores se alzaron con una contundente victoria en un partido de primer nivel.

En la previa del partido entre las selecciones argentina y paraguaya, el Intendente Marcos Torres brindó sus palabras de bienvenida a todos los jugadores, subrayando la importancia de contar con un espacio como el Polideportivo Municipal, que permite a la ciudad realizar y recibir eventos de esta importancia, a la vez que reconoció a las niñas, niños y jóvenes que cada año eligen practicar este deporte, convirtiendo al handball en una práctica icónica de nuestra ciudad.

Además, junto con el Ministro de Gobierno Facundo Torres y entrenadores del handball local, el Intendente hizo entrega de reconocimientos a Ayelen Rosales y Joaquín Falabella, referentes del handball de nuestra ciudad.

El torneo Tres Naciones continúa este sábado 18 de junio con los encuentros Anglo vs Ladricer a las 15hs, Municipalidad de Alta Gracia vs Paraguay a las 17hs, y Argentina vs Uruguay a las 19hs.