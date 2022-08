Ordenan liberar al imputado por la muerte de Joaquín González

Este miércoles el fiscal dispuso el cambio de carátula en la causa que investiga la muerte de Joaquín González por la de de «homicidio simple» a «homicidio preterinencional». Por ello, Yoe Heredia, el único imputado por el hecho, podría quedar libre.

El abogado Carlos Nayi informó que este miércoles el fiscal de 2º Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dispuso el cambio de carátula en la causa que investiga la muerte de Joaquín González el 18 de julio pasado en la ciudad del Tajamar: de «homicidio simple» a «homicidio preterinencional».

En virtud de ello, se ordenó la liberación del único imputado, Yoe Natanael Heredia, respondiendo a un pedido de la defensa.

La figura de homicidio preterintencional hace referencia a un «delito que comete quien realiza una acción con intención de lesionar a una persona pero accidentalmente le causa la muerte».

Nayi, patrocinante de Heredia, aseveró que «está acreditado que no es una muerte violenta, que no hubo garrote, que no hubo piedra ni ladrillo». Incluso manifestó que «quien comenzó la pelea fue la víctima y no la persona detenida».

Esta determinación del fiscal se condice con lo que fuentes judiciales deslizaron de la autopsia de Joaquín González, respecto de que la causal de muerte fue por «inhibición»; es decir que no respondió a un hecho traumático externo, sino a una predisposición del organismo.

A propósito de las primeras versiones surgidas de testimonios que indicaban que González había sido atacado con un objeto contundente, que podía ser un ladrillo o una piedra, hay dos personas detenidas, de 21 y 23 años respectivamente, sobre los que pesa la imputación de «falsedad ideológica y falso testimonio calificado», que supone una pena de hasta diez años si es acreditada la responsabilidad.

«Hay que seguir trabajando con Yoe (Heredia) en libertad para que definitivamente este proceso se cierre y podamos pasar a esta segunda etapa», indicó Nayi, quien lamentó que se trata de un hecho en el que «no hay ganadores ni perdedores» y en el que la víctima es una persona joven de 19 años.

Cabe recordar que González perdió la vida el lunes 18 de julio, cuando estaba internado en el Hospital San Roque de esta capital, adonde había sido derivado desde el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, adonde había sido llevado inicialmente en la madrugada del domingo 17, tras caer y convulsionar durante una pelea.

Por el hecho fue imputado Yoe Natanael Heredia, a partir de primeros testimonios. A lo largo del tiempo, se fueron sumando nuevas voces, registros audiovisuales, las historias clínicas de ambos nosocomios y la autopsia que realizó el personal forense.

