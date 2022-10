Los perros rescatados del criadero se recuperan lentamente

A casi un mes del allanamiento al criadero que estaba a cargo de una médica veterinaria, los 41 perros que presentaban distintas patologías se recuperan lentamente a cargo de Fundación ADMA. No obstante, cabe recordar, que la Fundación ya asistía previamente a decenas de animales antes de la llegada de los perros de raza.

Tras de la trascendencia del caso de los 41 perros que fueron rescatados en un allanamiento a un criadero perteneciente a una médica veterinaria en Alta Gracia, los animales fueron quedados – tras una polémica – a cuidado y contención de Fundación ADMA.

Los perros de raza fueron rescatados a mediados de septiembre, en clara infracción de la Ley Sarmiento: presentaban demodexia (sarna), estaban desnutridos y las hembras presentaban claros signos de haber sido expuestas a reiteradas situaciones de preñez.

«Algunos están bien, a otros les está costando un poco más por el estado deplorable de cómo los recibimos», expresa Pedro Martin, representante de Fundación ADMA, a Redacción Alta Gracia.

Durante el operativo, los animales fueron atendidos por un médico veterinario de Policía Judicial, que constató el estado de maltrato en el que se encontraban.

No son los únicos animales que la Fundación asiste

Cabe destacar que Fundación ADMA, ya de por sí, asistía a decenas de animales antes de la llegada de los 41 perros de raza del criadero.

«Sí se necesitan cosas, pero no sólo para estos 41 perros, si no para los otros que tenemos. No nos tenemos que olvidar de ellos, algunos hace más de un año que están en la casita y no encuentran un hogar» recuerda Pedro Martin.