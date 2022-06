Llega un certámen internacional de handball

El próximo fin de semana Alta Gracia será la sede de un histórico evento deportivo con el Torneo Tres Naciones de handball que verá enfrentarse a los “Gladiadores” de la Selección Argentina con los equipos nacionales de Uruguay y Paraguay.

Por primera vez el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad fue elegido para la realización de este encuentro de alcance internacional que se desarrollará desde el 17 al 19 de junio.

Desde la Secretaría de Gestión Pública, Cultura, Turismo y Deportes señalan que además de los partidos de los seleccionados se incluirán en la grilla encuentros de categorías locales y cordobesas para seguir fomentando al deporte de nuestra ciudad brindándoles la posibilidad de participar y compartir una jornadas con las grandes estrellas del handball.

Por la capacidad del Polideportivo y la gran demanda de público, las entradas estarán disponibles con un bono contribución de 200 pesos o un abono de 500 pesos que será destinado a un fondo para los chicos que representarán a la ciudad de Alta Gracia en el Nacional de Handball Mayores.

En los próximos días informaremos la modalidad de adquisición de las entradas.

TORNEO 3 NACIONES

Polideportivo Municipal Alta Gracia

Viernes 17

17:00 hs – Escuelas Pias vs Ladricer

19:00 hs – ARGENTINA vs PARAGUAY

SÁBADO 18

15:00 hs Anglo vs Ladricer

17:00 hs MAG VS Paraguay

19:00 hs ARGENTINA vs URUGUAY

DOMINGO 19

15:00 hs – PARAGUAY URUGUAY

17:00 hs – MAG VS LADRICER