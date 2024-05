El gobernador apuntó a la oposición provincial. “No estuvieron acorde al acto institucional”, sostuvo.

El 25 de Mayo los ojos estuvieron puestos en Córdoba, que fue sede del acto patrio que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei. El gobernador Martín Llaryora fue el anfitrión y en Arriba Córdoba celebró la institucionalidad con la que se desarrolló.

“Hemos dado una muestra de institucionalidad que prestigia a todos los cordobeses, no es la actitud de un gobernador sino de todos los cordobeses”, expresó el mandatario provincial y siguió: “Salió muy bien, fue una organización con sectores expresándose. Córdoba mostró libertad de expresión y recibió al presidente haciendo un acto de alta calidad”.

Pese a esos elogios, Llaryora no pasó por alto los silbidos que se escucharon cuando la locutora lo mencionó y los vinculó a “la oposición provincial”. “No estuvieron acorde al acto institucional”, sostuvo.

“Son chiquilinadas, pero esas chiquilinadas le cuestan caro a la institucionalidad. Son chiquilinadas, pero esas chiquilinadas, o picardías, se habrán reído un rato, le cuestan caro a la institucionalidad”, dijo con notoria molestia.

“Tienen que reflexionar, no tienen que utilizar este evento con una picardía como un silbido que lo único que hace es marcarte que no estás a la altura de los acontecimientos, no estás a la altura de la institucionalidad y por eso los cordobeses nunca los eligieron para gobernar”, sentenció.

Llaryora aseguró que en lo único que pensó durante los días previos fue en que el acto “saliera lo mejor posible”.

Vínculo entre presidente y gobernador

Acerca de su relación con el libertario, Llaryora la denominó como “normal en función de las idas y vueltas que pudieron quedar con la defensa de los derechos de los cordobeses”. En ese sentido, recordó la posición que tomó en diciembre de 2023 con respecto a la Ley Bases: “Acabándose esos temas que fueron centrales volvimos al diálogo y acompañamos la Ley Bases una vez modificada”.

“Estamos trabajando de manera conjunta en varios temas entendiendo que estamos haciendo un esfuerzo tremendo”, sostuvo y aclaró que “siempre” mantuvo una “relación cordial” con Javier Milei pese a las diferencias políticas.

En la misma línea, aseguró que si se hubiera “quedado callado” ante las retenciones que quiso aumentar el presidente “tendríamos gente en la calle y un montón de empresas cerradas”. “Uno debe defender los intereses provinciales, haciendo una Córdoba más grande acompañamos al país”, remarcó.

Ley Bases

Por último, se refirió a la posibilidad de que la Ley Bases se apruebe en el Congreso de la Nación y reiteró su apoyo. “La necesitamos para que el presidente tenga las herramientas para gobernar”, subrayó el gobernador que sugirió algunas modificaciones necesarias en el proyecto.

Cabe destacar que al no estar aprobada la Ley, el sábado 25 de Mayo no se pudo firmar el Pacto de Mayo que había anunciado Milei para garantizar la gobernabilidad.

Fuente: eldoce.tv