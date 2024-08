A partir de ahora asciende a los $273 millones, es decir, 250 mil Uvas. En tanto que el piso se mantiene en 20 mil Uvas, que al día de la fecha asciende a $22.500.000.

El gobernador Martín Llaryora y el presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, entregaron 58 créditos hipotecarios a familias de la ciudad y del interior de la provincia que podrán cumplir el sueño de la casa propia.

En el acto, el mandatario anunció la suba del monto máximo del préstamo, que a partir de ahora asciende a los $273 millones, es decir, 250 mil Uvas.

En tanto que el piso se mantiene en 20 mil Uvas, que al día de la fecha asciende a $22.500.000.

“Estamos superando nuestros objetivos. El Banco de Córdoba no tendría sentido si no ayudara a la producción y a cumplir el sueño de la casa propia a los cordobeses. Para nosotros, Bancor tiene que ser estable, no tiene que dar déficit y debe estar al lado de los cordobeses”, expresó Martín Llaryora.

Y a continuación se dirigió a los beneficiarios: “Ahora sus ingresos van a generar algo que no les va a sacar nadie, que es de ustedes. Les pido que le cuenten a los demás, que lo difundan, porque el boca a boca es muy importante”.

Por su parte, el presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, subrayó: «Con esta línea de préstamos hipotecarios, además de permitirles cumplir el sueño de la vivienda propia, esta institución y el gobernador pretenden dinamizar la economía, sosteniendo y fortaleciendo la actividad económica de la provincia, en este caso del sector inmobiliario y de la construcción».

Cabe destacar que ya hay unos 350 préstamos en distintas etapas de escrituración y más de $4.200 millones otorgados, a la vez que cerca de 6.500 familias se encuentran con calificación positiva y podrán convertirse en propietarios en los próximos meses.

A estos números se suma el crecimiento del 122% de los préstamos personales entregados para la compra de materiales de construcción, con relación al primer trimestre del 2024.

En ese sentido, el gobernador afirmó: “A este ritmo, sumando la innovación que estamos trabajando en tiempo récord, tendremos la satisfacción de estar en el listado de los bancos de Argentina que más créditos hipotecarios tienen”.

Un trámite online y sencillo

Uno de los avances más valorados por los clientes es la herramienta tecnológica que incorporó Bancor a su plataforma, que permite a las familias tener una respuesta de calificación online inmediata.

La optimización también se aplicó al proceso de aprobación, siendo ahora de 20 días hábiles promedio la respuesta a las solicitudes ingresadas, lo que significa una disminución de tiempos del 44%.

Asimismo, en los últimos 30 días se triplicó el ingreso diario promedio de solicitudes de hipotecarios: un 82% para la compra de vivienda y un 28% para construcción, terminación y refacción.

Por otra parte, la plataforma APPTO de certificación de viviendas, registró más de 1.500 propiedades en lo que va del 2024, llegando a las 2.247 entre casas y departamentos disponibles. El 29% se encuentran en el interior.

Los hipotecarios de Bancor han generado un altísimo interés en las familias cordobesas, que se ve reflejado en los pedidos de calificaciones que se cuadriplicaron en el último mes respecto del anterior, y en las solicitudes ingresadas, que se triplicaron en el mismo periodo.

La línea contempla también la adquisición de viviendas a través de desarrollistas y, en este caso, ofrecen la facilidad de escrituración con boleto de compra venta. En los próximos días, el banco tiene prevista la incorporación de dos nuevas empresas urbanizadoras.

Desde su implementación, la Provincia, a través de Bancor, está financiando y movilizando el mercado inmobiliario, el empleo y las pymes cordobesas. Estos créditos se complementan con préstamos personales para materiales de la construcción, promociones y financiaciones especiales con la tarjeta

Cordobesa Crédito.

Sobre la línea de hipotecarios Bancor

La línea de hipotecarios del Banco de la Provincia de Córdoba es la más baja del mercado a lo largo de todo el plazo previsto de hasta 20 años en Uvas, con una TNA (Tasa Nominal Anual) del 4,90% y la única del país que financia el 100% del valor de compra del inmueble o valor del proyecto de construcción.

Además, es la propuesta de mayor accesibilidad para los sectores medios que pueden calificar a partir de los $470 mil de ingresos por grupo familiar y otorga hasta 250 mil Uvas.

El proceso de otorgamiento, reconocido a nivel nacional por su eficiencia en gestión 100% online, registra un plazo menor a 40 días corridos. Hasta el momento, el 70% de los créditos son para compra, y el 30% para construcción, terminación o ampliación.

Por otra parte, el 23% corresponden al interior provincial y el 87% a la ciudad de Córdoba y gran Córdoba, con mayor incidencia en localidades como La Calera, Malagueño, Villa Allende y Río Ceballos.

Más información www.bancor.com.ar.