Leonardo DiCaprio mira a Córdoba de cerca

El multipremiado actor y activista ambiental, DiCaprio celebró en las últimas horas la creación del Parque Nacional Ansenuza. El área protegida abarca 661.416 hectáreas que incluyen la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza: el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto a nivel mundial.

El actor es uno de los referentes más importantes- por su exposición internacional- en la promoción para la declaración del área protegida de la Laguna Mar Chiquita. Cabe recordar que finalmente el Congreso Nacional aprobó la ley el 30 de junio de este año.

La nueva área protegida, que abarca un total de 661.416 hectáreas, incluye la Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, que es el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto a nivel mundial. Junto a los Bañados del Río Dulce conforman un enorme humedal, que es considerado un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad y forma parte de la lista de Sitios Ramsar, integrada por aquellos humedales de importancia internacional.

Este miércoles Leonardo DiCaprio celebró la aprobación a través de sus redes sociales.

This month, the Argentine Congress officially created #AnsenuzaNationalPark & National Reserve. Mar Chiquita Lake & the Río Dulce wetlands are now protected in perpetuity. pic.twitter.com/ULtyFGQE4X