Leche humana: ponen en marcha una nueva red de recolección domiciliaria

La Nueva Mañana- Se puso en marcha una nueva red de recolección domiciliaria de leche humana, que funcionará en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad de Córdoba, para alcanzar a más personas y ampliar la oportunidad de acceso a este servicio a una mayor cantidad de recién nacidos y nacidas.

Las personas interesadas en donar se deben poner en contacto con el Banco de Leche Humana, para una primera entrevista y si cumplen con los requisitos para ser donantes, se dan sus datos a la red de recolección para que se lleguen al hogar de la persona donante.

El doctor, Andrés Córdoba, coordinador del Equipo de CAPS, resaltó que de esta forma se evita centralizar las donaciones en el Hospital Materno Neonatal, lugar donde está ubicado actualmente el Banco de Leche Humana.

La red de recolección que se presenta en el domicilio de la persona donante, está formada por una persona especialista en bioquímica para realizar los análisis serológicos, y una puericultora para brindarle toda la información necesaria sobre la extracción, envasado y guardado de la leche. También se dejan los frascos que cumplen los requisitos para la recolección, que son: ser de vidrio, tener tapa plástica y contar con una capacidad mínima de 100 ml.

“Todas las semanas se realiza una visita al domicilia de la persona donante para recolectar los frascos de leche y hacer el traslado al Banco de Leche Humana, donde será pasteurizada”, agregó el doctor.

Requisitos para ser donante

Estar amamantando, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, bebidas alcohólicas, drogas, no fumar, no haberse realizado tatuajes ni haber recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses y tener menos de un año de lactancia.

Personas que deseen donar se pueden acercar al Banco de Leche para recibir información y orientación respecto a la forma adecuada en que debe realizarse la extracción, conservación y traslado de la leche, así como también presentar los análisis de VIH, hepatitis B, C y sífilis entre otros, los cuales pueden realizarse en el mismo hospital.

Beneficios de la leche humana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva y a libre demanda hasta los primeros 6 meses y su mantenimiento hasta los 2 años o más, junto a la alimentación complementaria. La leche humana es el mejor y único alimento que los bebes necesitan durante los primeros meses de vida y aporta beneficios de salud, nutricionales y emocionales, y ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto.

En este sentido, las acciones en salud en materia de lactancia humana durante la primera infancia son esenciales para el desarrollo y crecimiento de niños y niñas y esto repercute positivamente a corto, mediano y largo plazo en la salud de la población.