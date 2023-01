El fin de semana robaron una moto de un domicilio de Barrio El Mirador. La mujer, al otro día del robo, fue contactada por dos perfiles en Facebook que aseguraban que tenían el vehículo y le pedían dinero para devolvérsela, sin que de aviso a la policía.

Un nuevo hecho de inseguridad se produjo este fin de semana en Barrio El Mirador. Allí, el sábado a la madrugada, delincuentes rompieron la puerta de una vivienda, robando una moto Honda Biz Modelo 2000 color roja.

Más allá del indignante hecho de inseguridad, la historia recién comenzaba. «El domingo al mediodía desde Facebook me escribieron dos personas diferentes diciendo que tenían mi moto, pidiendo dinero a cambio que querían que fuera transferido. Me citaron a la una del mediodía en la cancha de Banfield, ahí yo debía realizar la transferencia y ellos me entregaban la moto, que no llamara a la policía, ni nada. Fui y nunca apareció nadie con la moto», narró Laura Gamero, la damnificada, a Redacción Alta Gracia.

No obstante, ante la ausencia de las personas que la habían citado, alegando que tenían la moto y pidiendo dinero a cambio, la mujer no realizó la transferencia bancaria. Cabe destacar, que al pedir evidencia de la tenencia del vehículo, no le enviaron ninguna foto. «Querían estafarme», aseguró Gamero, quien además confirmó que las denuncias están hechas ante la Policía.

«La moto significa muchísimo para mí, hace 23 años la tenía: me la regalo mi papá, que ya no está entre nosotros. La he cuidado como oro, con cubiertas nuevas y service siempre al día», se lamenta la vecina de Barrio El Mirador.

Quien tenga información certera sobre una moto Honda Biz Mod 2000, de color rojo, con un solo espejo, sin guardabarro delantero, patente 016 CIJ comunicarse con Laura Gamero, haciendo click en el enlace.