Le robaron el perro, lo encontraron en una casa atado al sol y sin agua

Esta semana una familia de Alta Gracia vivió horas de desconsuelo cuando una mujer robó a su perro, Homero, en Barrio Norte. Tras la denuncia en Fiscalía y averiguaciones, se percataron que no era el único caso de robo de mascotas en la zona.

En muchos hogares las mascotas suelen ser un miembro más de la familia. Muchos se desviven por ese ser de cuatro patas que llena de pelos los sillones y la ropa, pero que brindan amor incondicional.

Una familia de Barrio Norte vivió una situación de desconsuelo cuando, en calle Belisario Roldán, una mujer en bicicleta ante varios testigos cargó a Homero, un perro pug, bajo el brazo y se lo llevó. Inmediatamente comenzó una campaña en redes sociales para dar con la mascota, incluso ofreciendo recompensa.

Tras averiguaciones, denuncias en Fiscalía y colaboración con la policía se pudo dar con el paradero de Homero. «Me fui a la Fiscalía y amplié la denuncia. El día anterior la había hecho, estaban esperando un orden para allanar no me aguanté y nos fuimos al domicilio» cuenta Ester, la dueña del perro, a Redacción Alta Gracia. Allí encontraron a su mascota atado al rayo del sol y sin agua. «Lo más que me marcó fue cómo lloró, con sonido y me abrazó fuerte y ahora está asustado, no quiere estar solo, le costó comer de a poco», afirma sobre cómo fue el regreso a casa con su perro.

Cabe destacar que, gracias a averiguaciones de la familia, lograron conocer que el de Homero no fue ni el primer perro robado, ni se trató de un caso aislado. Incluso los dueños del pug se contactaron con Fundación ADMA, quienes les comentaron que aparentemente la misma persona que robó a Homero le había sustraído la mascota a un funcionario municipal.

«Espero que la Justicia haga algo, ya que tenía muchos caniches atados», expresa la dueña del pug.

Afortunadamente esta historia tiene un final feliz, ya que Homero se reencontró con su familia, aunque sigue asustado.