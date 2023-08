El rubro más golpeado fue ferretería y materiales para la construcción. Le sigue electrodomésticos, celulares y computación.

Las ventas minoristas de Alta Gracia correspondientes a Julio del 2023 marcaron una caída del 2.4% respecto a junio del 2022.

El promedio corresponde a los siguientes 11 rubros relevados:

Alimentos y bebidas: 1,33%

Calzado y Marroquinería: 3%

Electrodomésticos y artículos de electrónicos, computación, celulares y accesorios: -7.50%

Farmacia: -3%

Ferretería, Material eléctrico y para la construcción: -8.50%

Juguetería y artículos de librería: 3.50%

Mueblerías y decoración para el hogar: -6%

Neumáticos, repuestos de autos y motos: -8%

Perfumería y cosmética: 13%

Ropa deportiva y accesorios deportivos y de recreación: 3%

Textil Indumentaria 4.33%

En cuanto a la formas de pago se observa un modificación con respecto a meses anteriores, un 53% optó por el pago en efectivo, tarjetas de débito y transferencias y un 46% optó por el pago con tarjetas de crédito o créditos.

A nivel provincial las ventas también tuvieron una caída del 3.7% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).

“Las vacaciones de invierno fueron buenas en la provincia de Córdoba, pero no fueron suficiente como para revertir la caída que venimos arrastrando desde hace más de un año. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación que no para y la incertidumbre que se genera en un año electoral no son el mejor combo para impulsar el consumo”, analizó Fausto Brandolin, presidente de Fedecom.