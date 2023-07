La rifa donde se sortea la casa de la familia de Nacho Pereyra, el joven altagraciense que quedó cuadripléjico tras un accidente en Avenida del Libertador, se realizará este 9 de julio. Para poder costear su tratamiento, necesitaban vender cerca de 20 mil números y recién llevan vendidos 2500.

El 7 de mayo de 2022 quedará marcado como el día en que las vidas de Nacho Pereyra y su familia cambiaron para siempre. Ignacio fue víctima de un accidente de tránsito sobre Avenida del Libertador, cuando fue embestido por un taxi mientras iba en moto. A raíz del accidente, Nacho quedó cuadripléjico.

La familia de Nacho sostuvo durante todos estos meses una incansable lucha para ayudarlo en su proceso de recuperación: desde internarlo en una clínica de rehabilitación en Tanti, hasta continuar con el tratamiento en su propia casa, rodeado del afecto de sus seres queridos.

La familia se puso en contacto con una clínica especializada en trasplantes de células madre en México, quienes garantizaron que quienes se someten al proceso no han reportado situaciones adversas. Sólo un 10% de los pacientes no respondió al tratamiento. Estos números alentaron a la familia: no obstante, el costo es abrumador: hace algunos meses, se les informó que cada sesión tendría un valor de US$10,000, y según los médicos, se requerirían tres sesiones cada seis meses.

Ante este gasto, la familia optó por rifar su casa con el fin de obtener los fondos necesarios para cubrir los gastos del tratamiento. La rifa se realizará el próximo 9 de julio y la familia necesitaba vender alrededor de 20 mil números. No obstante, llevan vendidos sólo 2500.

Para colaborar: