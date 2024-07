La iniciativa fue presentada por la Municipalidad en una reunión con representantes de inmobiliarias locales. Responde a la crisis que atraviesa el sector inmobiliario, y particularmente muchas familias que buscan alquilar.

En respuesta a la crisis que atraviesa el sector inmobiliario, y particularmente muchas familias que buscan alquilar, la Municipalidad de Villa María constituirá dos fondos de inversión para avalar alquileres de personas que no cuenten con garantías. Será por un tope de dos meses de contrato.

En una reunión que mantuvo con representantes de inmobiliarias locales, la Municipalidad de Villa María lanzó el programa «Fondo de Garantías para Alquileres», FO.GA.AL, a través del cual se ofrece como garante de las familias que lo necesiten para concretar el alquiler de viviendas.

El intendente Eduardo Accastello expresó durante esta reunión que es una manera de “estar cerca de las familias que tienen una problemática a la hora de alquilar».

A su turno, el secretario general de la delegación Villa María del Colegio Profesional de Inmobiliarios, Carlos Colmenares, agregó: “Es muy importante difundir este Fondo de Garantías para Alquileres. Fue una reunión muy productiva”.

«El programa se trata de una propuesta de articulación público-privada, que surge a partir de la escucha activa de las instituciones de nuestra ciudad hacia la sociedad, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de poder cumplir con los requisitos de alquiler en el mercado inmobiliario local», indicaron desde el municipio.

En rigor, según lo explicado oficialmente, la constitución del Fondo de Inversión se realiza por medio de dos bancos, Bancor y Santander. Las características del programa tienen que ver con el aval para su ejecución en cualquier instancia del contrato, con un tope de ejecución repartido en dos meses; la actualización se realizará con base en la indicación del contrato y la causal de ejecución deberá ser por mora en el pago, refacciones o pintura.

Recalcan que el programa es fruto del trabajo conjunto entre el Municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales; el Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura (IMVI); el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba; el Centro Estadístico; y el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, delegación Villa María.

Accastello estuvo acompañado por el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura, Ángel Quaglia; y el vicepresidente del mencionado Instituto, Carlos Andrada, entre otros.

Detallaron que los siguientes son los requisitos que se demandan para poder acceder a este programa: Ser mayor de edad; Capacidad para contratar; Poseer DNI; Residir en la ciudad desde hace tres años o más, excepto para estudiantes, quienes deberán presentar constancia de inscripción y de alumno regular; No contar con antecedentes financieros desfavorables ni encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios; No haber accedido previamente a otros programas de vivienda del IMVI ni ser propietario de otro inmueble disponible para vivienda; Ingresos demostrables con recibo de sueldo; Declaración Jurada de Ingresos, certificada por autoridad competente y/o recibo de jubilación, pensión nacional o provincial; Valor del alquiler no superior al 30 por ciento del ingreso económico total del grupo familiar.

Documentación a presentar en formato exclusivamente digital: DNI del solicitante; Recibos de sueldo y/o declaración jurada de ingresos, certificada por autoridad competente y/o recibo de jubilación, pensión nacional o provincial; Servicio que acredite domicilio actual; Certificado de discapacidad en caso de corresponder; Pre-contrato de locación a firmar por el postulante a los fines de ser analizado y, en caso de presentar garantía, DNI y recibo de sueldo.

Las personas interesadas pueden interiorizarse, comunicándose por WhatsApp al 3534061806, por Instagram a @‌imv.villamaria, o por correo electrónico fondodegarantias.imv@gmail.com.

Fuente: La Nueva Mañana